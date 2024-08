''DA NISAM DOŠAO U PARTIZAN, SADA NE BIH BIO OVDE!'' Centar Australije se prisetio crno-belih pred meč sa Srbijom na Igrama u Parizu

Reprezentacije Srbije i Australije odmeriće snage u četvrtfinalu Olimpijskih igara u utorak od 14:30 časova, a centar ''kengura'' i bivši košarkaš Partizana Džok Lendejl prisetio se i dana provedenih u crno-belom dresu.

On je za Mocartsport dao opširan intervju, a Džok redovno prati dešavanja u Partizanu.

– Apsolutno da! Uvek proveravam šta je Partizan uradio, gledam na Instagramu i društvenim mrežama šta ima novo, tako da sam potpuno upućen u sve šta se dešava u klubu. Bila je to jedna od najboljih sezona u mojoj karijeri, uživao sam maksimalno igrajući pred neverovatnim navijačima. I dalje prijateljima pokazujem snimke sa utakmica Partizana. Da budem potpuno iskren, mislim da mi je ta sezona odredila karijeru. Da nisam otišao u Partizan, ne bih stigao do ovde gde sam sada. Niti bih bio igrač kakav sam danas. Tako da veliku zahvalnost dugujem crno-belima, ne krije centar Kengura, koji će pod košem voditi bitke sa najboljim igračem sveta Nikolom Jokićem.

– Biće žestoko. Srbija je tim koji igra vrlo čvrstu, fizički zahtevnu košarku, sa brzim ritmom. Jokić je vrlo sposoban igrač, Bogdanović takođe. Ukratko, to je jako dobro sklopljen tim, kojeg vodi sjajan trener Pešić. No, kada dođete do ove faze turnira, tu nema slabih protivnika. Zato morate da „izbacite“ na teren sve najbolje što imate, rekao je nekadašnji centar Partizana.

