"NEĆE BITI LAKO"! Bivši reprezentativac o meču Srbije i Australije

Nekadašnji košarkaški reprezentativac Dejan Tomašević izjavio je danas da reprezentativce Srbije očekuje težak meč protiv Australije u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Parizu.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Utakmica između Srbije i Australije biće odigrana sutra od 14.30 časova.

"U ovom trenutku bolje nego što smo igrali u pripremnom periodu. Očigledno je da se podigla forma bitnih igrača, tu pre svega mislim na Bogdana Bogdanovića i Nikolu Jokića. To nam daje nadu da će naši košarkaši odigrati meč sa Australijom na najboljem mogućem nivou. Utakmica protiv Australije neće biti laka. Svako četvrtfinale je izuzetno teško i ključno je na svakom takmičenju", rekao je Tomašević za Tanjug.

On je sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio srebro na OI 1996. godine u Atlanti.

"Olimpijski košarkaški turnir je dobio na značaju od 1992. godine. Činjenica je da su OI svake četiri godine i da je nekako istorijski biti olimpijski šampion. Nama je to nekako uvek bilo važno. Ovde su svi prisutni, smešteni su u olimpijskom selu... To ima jednu posebnu draž, pored tebe su i drugi sportisti iz tvoje zemlje koje se bore za medalju. Navijaš za njih i to zajedništvo ti daje energiju da ostvariš što bolji rezultat", dodao je Tomašević.

On je čestitao Novaku Đokoviću osvajanje zlatne medalje na OI u Parizu.

"Đoković je najveći u istoriji srpskog sporta. I ne samo srpskog sporta. On nas sve čini ponosnim i veliko mu hvala", istakao je Tomašević.

