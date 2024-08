ANGELINA TOPIĆ JE ČUDO! Doktor otkrio sa kakvom se povredom plasirala u finale Olimpijskih igara

Angelina Topić se u petak borila sa teškom povredom skočnog zgloba, ali se plasirala u finale Olimpijskih igara u Parizu preskočivši dve visine.

Foto: Profimeia

Nažalost, talentovana Srpkinja neće biti u trci za medalju jer je problem teže prirode, a o istom je govorio doktor reprezentacije Jovan Đurović.

- Snimili smo povređeno mesto rendgenom i magnetnom rezonancom. Odvojilo se parče kosti na samom pripoju ligamenta na kost. Nije se pokidao ligament već se odvojio pripoj s malim delom kosti. To se zove avulzija. U ovoj situaciji to je bolja varijanta. Dobro je što nije ligament, jer kost zaraste, a s ligamentom bi imala problema cele karijere. Moraće da nosi čizmu od četiri do šest nedelja - rekao je Đurović za Sportski žurnal.

Ostaje pitanje kako je Angelina uopšte mogla da skače i u kvalifikacijama i preskoči 192 centimetara.

- Imali smo sreće da smo joj u prvom minutu posle povrede stavili trake bandaža. One su čvrsto držale nogu pa se nije pojavio otok i preuzele su funkciju ligamenta. Dobila je i lek protiv bolova. Ostalo je učinila Angelina, koja je neverovatan takmičar, čudo prirode - zaključio je doktor.

BONUS VIDEO: KOŠARKA SPAJA! Navijači Srbije i Portorika napravili šou pred olimpijski meč

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.