SAMO SAM ČULA DA JE NEŠTO PUKLO! Evo šta je Angelina Topić rekla o povredi posle plasmana u finale Olimpijskih igara

Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se danas u finale u skoku uvis na Olimpijskim igrama u Parizu.

Topićeva je sa preskočenih 192 centimetra zauzela sedmo mesto u kvalifikacionoj grupi A i kao 12. je prošla u finale. Norma za finale bila je 197 centimetara ili najboljih 12 atletičarki. U finalu će skakati 13 takmičarki jer je i Amerikanka Vašti Kaningem zauzela poslednje, 12. mesto.

- Nisam mislila da je finale moguće. Samo sam čula da je nešto puklo... - rekla je Topićeva nakon plasmana u finale OI.

Topićeva je na zagrevanju uoči takmičenja povredila skočni zglob.

Ona nije skakala na 183 centimetra, a visinu od 188 centimetara preskočila je iz trećeg pokušaja. Takođe i visinu od 192 centimetra preskočila je u trećem skoku, a sva tri puta obarala je letvicu na 195 centimetara.

- U isto vreme smo skakale i ja i devojka iz Amerike i bilo je u principu ako ona preskoči, ja ispadam, ako ruši, prolazimo obe, nisam bila sigurna. U principu trebalo je da skočim pre nje, ali nisam dala sto posto sebe, prosto nije bilo moguće skočiti preko 195 bez zaleta. Stvarno se najiskrenije užasno osećam zbog toga, ali čekala sam da vidim da li će da skoči ili će i ona da sruši, da vidim ko ide dalje od nas dve. Sport je brutalan... Bez da skočim 195 završila sam na sedmom mestu u grupi.

- Probala sam da skočim, zbunila sam se u zaletu i nezgodno sam skočila na sunđer. Desno stopalo mi je otišlo u stranu i čula sam nešto kako puca, u trenutku nisam ništa osetila. Otrčali smo do doktora da stavimo zavoj i stigli smo. Uzela sam i neke lekove za bolove i stvarno su pomogli. Stavila sam 188 početnu visinu da bih imala više vremena da se odmorim i stvarno nisam mogla drugačije - govorila je Angelina, pa nastavila:

- I ovaj posle pola sata sam imala priliku da skačem. Probala sam prvi. Nije bilo nikakve šanse. I drugi. Treći. Ne znam šta se dešava. Bukvalno sam iz mesta skakala. Nešto sa leve noge. Uspela sam da preskočim. Kad sam videla da mogu. Eto prilike. Opet na sledećoj visini. Isto. Prvo nema šanse. Drugo nema šanse. I uspela sam u trećem da skočim. Što me je i dovelo do finala. I na kraju 195, tolike visine su malo nemoguće bez zaleta. Probala sam. Dala sam sve od sebe. To nije bilo moguće danas. Ali hvala Bogu, bilo je dovoljno da uđem - rekla je Angelina Topić.

