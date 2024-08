"NOLETA ĆEMO DA PRAVIMO OD..." Uplakani Dragutin Topić: Dete mi skače, a meni nekako srce puno!

NAJBOLjI teniser svih vremena izazvao je brojne reakcije nakon pobede nad Stefanosom Cicipasom. Jedna od najglasnijih došla je od proslavljenog Dragutina Topića, oca Angeline Topić koji je emocije javno iskazao.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Dan pre nastupa Angeline Topić u Parizu Dragutin je objavio emotivnu poruku Novaku Đokoviću.

– Spr*ao sam, baš tako kao što čitate, spr*ao sam, svoj život u ovaj j***ni sport! Novaka ćemo da pravimo od g***a, a on car, imperator, ali malo nas ga vidi kao takvog. E neka si Nole, moj si, naš si. Srpski, ničiji a svačiiji, a opet moj, jer moja suza je za tebe, pa neka je poslednja, neka me razapnu, boli me baš k***c, ti si srpsko naj-naj. Idem, sutra moje dete nastupa za istu ovu Srbiju, a meni nekako srce puno, napisao je na svom Instagram nalogu Dragutin Topić.

