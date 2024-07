"SATANISTIČKI SMEĆARI!" Nemanja Majdov posle eliminacije sa Olimpijskih igara osuo drvlje i kamenje na sudije: Neću da vam se klanjam!

Reprezentativac Srbije u džudou Nemanja Majdov nije uspeo da se plasira u četvrtfinale Olimpijskih igara u Parizu u kategoriji do 90 kilograma jer su ga sudije na samom početku meča diskvalifikovale, posle čega je iz njega pokuljala velika ljutnja na ono što je doživeo, ali i na stanje u ovom sportu.

Podsetimo, Majdov je danas u osmini finala, zvanično posmatrano "poražen od Grka Teodorosa Celidisa rezultatom 10:0".

Zapravo, Celidis, koji se baš i nije trudio da osvaja poene, došao do trijumfa i plasmana u četvrtfinale Olimpijskih igara kada je srpski džudista dobio tri žuta kartona, i to posle samo dva minuta borbe.

Teško je ovo podneo naš as koji je na borilištu zaplakao, dok ga je njegov rival tešio.

A onda, kada je napustio mesto održavanja borbi u džudu, višestruki šampion Evrope i sveta objavio je na Instagramu sledeće:

- Satanistički smećari... Sjeme im se sudijsko zatrovalo. Diskvalifikovati me nakon dve minute i ne pružiti šansu da uopšte pokažem bilo šta... Jesu vam to te vrijednosti i taj sport i Olimpijske igre, smećari obični?

To vam je sve, vratiće vam se svaka suza, g**** satanistička. Jedino me tako i možete zaustaviti, klošari.

Džudo uništen i pop***n sport, 100% sudijska kontrola ishoda meča. Prođe onaj koji hoće da se sagne i da im se klanja. E, pa to od mene nećete dočekat nikada, takva medalja mi i ne treba, smećari nesretni.

Četiri godine nas nabijaju, 15 diskvalifikacija, šutiš jer da te ne oštete na olimpijadi... i dođeš, i opet klasika, 'pošalji ga kući, dok se još nije ni zagrijao'.

Objava Nemanje Majdova posle eliminacije sa Olimpijskih igara u Parizu / Screenshot / Instagram / Nemanja Majdov

I, vi, novinari, nisam izgubio, nije me niko porazio, to je malo teže za izvesti... već su me diskvalifikovali na tri kazne koje su izmislili i izbacili me.

Nije suđeno, ne daju... jer, trenutno, u ovom sportu ne osvajaju najbolji, već moraju satanisti da ti dopuste da osvojiš. Pi*** im se na sve...

Za dalje ne znam, dok su ova njihova nova pravila, ja nemam i ne želim trošiti vrijeme i toliku žrtvu podnosti za ovaj sport, jer nema nikakvog smisla - zaključio je Nemanja Majdov.

Nedugo zatim, objavio je i nastavak:

