KOKO GOF KIPTI OD BESA: Ne razumem, niste fer prema meni

Američka teniserka Koko Gof je posle iznenađujućeg poraza od Done Vekić u singlu žestoko iskritikovala sudije.

FOTO: Tanjug/AP

Istini za volju, Gof je imala prednost u prvom setu 5:2, stoga je bila u vrlo izglednoj poziciji da bar uzme jedan set i time bude blizu trijumfa. Umesto toga je dopustila preokret rivalki 7:6, u taj-brejku 9:7.

- Osećam se kao da me stalno varaju na terenu! To nije moja percepcija, to je pravilo! Ne razumem, zašto uvek moram da se borim za svoja prava na terenu. Niste fer prema meni, ja se nadam da će ova igra jednog dana postati fer, ali to se ne dešava, rekla je Gof.

Koko i dalje ima šansu za medalju, jer će se takmičiti u ženskom dublu sa Džesikom Pegulom, a u narednom meču igraju protiv Čehinja Muhove i Noskove, a u miksu sa Tejlorom Fricom, čeka je duel sa Kanađanima Ožeom-Alijasimom i Dabrovskom.

