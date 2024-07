"JEDNA OD NAJBOLJIH UTAKMICA GENERACIJE": Marina Maljković blistala nakon pobede Srbije

SELEKTORKA srpskih košarkašica Marina Maljković zvučala je daleko zadovoljnije posle pobede srpskih devojaka nad Kinom u drugom kolu grupne faze Olimpijskih igara, nego što je to bio slučaj u nedelju, kada je srušen Portoriko na jedvite jade.

- Jedna od najboljih utakmica ove generacije, posle Brazila na Svetskom prvenstvu. Bila je i ta utakmica u Australiji, ali ovo je po veličini najveća sigurno. Ipak su to Olimpijske igre. Čestitam im... Definitivno je važno da se izdigneš posle svega na prvoj utakmici, tu je najviše bolelo to što smo u prvom poluvremenu prikazali nešto korektno. Mnogo je teško... Videti kakav je to kvalitet, ali opet kažem, boli što smo u drugom poluvremenu igrale nešto što veze s mozgom nema. Mnogo je teško dobiti ovu Kinu, to je izvanredan tim, WNBA igračice, dobro se poznaju i mi smo jedan takav tim pobedili. Ogromna stvar, velika pobeda – istakla je Maljkovićeva.

Prolazak u četvrtfinale Olimpijskih igrada nije okarakterisala kao ispunjenje cilja.

- Nije bilo cilja jer sve što je cilj je pogrešno. Preferiram nešto drugo... Ne može niko da mi postavi veći cilj od onog koji imam u glavi. Ono što je izuzetno važno, da se ne maši tema. Raditi sa njima ovde svaki dan, boraviti, pričati... Setite se šta sam rekla na beogradskom aerodromu koliko je u Riju bilo lakše tad smo tri utakmice izgubili, igrali sramotno, ali smo se izvukli. Sada to ne možeš, dolaziš, ne znaš ništa o Olimpijskim igrama, tek poneka i to nije dovoljno.

Od početka priprema, Marina nije želela da gleda unapred i razmišlja o budućnosti, već je dala sve od sebe da svakodnevnim radom probudi ono najbolje u našoj mladoj ekipi.

- Moj jedini fokus je bio da svakodnevni radom držim tim na okupu, da idemo korak po korak i sada to radimo. Svaka sitnica je važna, kad odmaraju, spavaju i to su i pokazale. Kažem, posle onoga su imale tu reakciju, shvatile važnost svakog detalja u ovom životu na ovako velikom takmičenju. Zbog toga i zbog toga što je to svih 12 prihvatilo na sastanku posle Portorika i prihvatilo, evo vidite kako mi igramo.

Na redu je Španija i bitka za prvo mesto u grupi.

- Nastavljamo dalje potpuno iste, bez ikakve promene, velikih ciljeva i ometanja. Idemo dan po dan, trening po trening, utakmica po utakmicu. Da ne stajemo, da vidimo šta su maksimumi naših maksimuma, sigurno nismo došle ovde da ne popadamo sve zajedno – podvlači Maljkovićeva.

