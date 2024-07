DRAMA! Srbija se ne miri sa skandaloznom odlukom sudija, evo šta su uradili naši u Parizu!

Reprezentativka Srbije u boksu Natalija Šadrina nije uspela da se plasira u polufinale Olimpijskih igara u Parizu u kategoriji do 60 kilograma, ali - njen poraz izazvao je burne reakcije. Pa i žalbu, koja bi možda mogla da donese drugačiji ishod.

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, Šadrina je ove srede u četvrtfinalu olimpijskog nadmetanja zvanično poražena od Kineskinje Venlu Jang odlukom sudija 3:2.

Međutim, isprva arbitri uopšte nisu tako glasali.

Evo kako je neposredno posle tog meča reagovao Nenad Lalović, član Upravnog odbora Međunarodnog olimpijsko komiteta:

- Ne znam kako je pobeda dodeljena Kineskinji. Zaista ne razumem sudije i njihove kriterijume. I u džudou mi neke stvari nisu bile jasne, a ovde pogotovo. Troje sudija je glasalo za egal, a dvoje za našu bokserku. Kasnije u preglasavanju to troje je dalo pobedu Kineskinji?! Stvarno mi ništa nije jasno. Pratio sam meč preko aplikacije i bio sam ubeđen da će pobeda pripasti Nataliji. Uvek ima prostora za žalbu. To je sada na Bokserskom savezu i OKS. Pitanje je da li je moguće promeniti odluku, ali ima dva dana do polufinala, ako se ne varam, pa možda se i može nešto uraditi - rekao je Lalović.

A dok je on davao ovu izjavu, "Novosti" su saznale: Boksersi savez Srbije je uložio žalbu na onakvo preglasavanje sudija, pa će se tek po odlučivanju o toj žalbi znati da li je stvarno Kineskinja prošla u polufinale, ili naša olimpijka.

Ako vas Olimpijske igre zanimaju, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njima - pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" posvećenoj Olimpijskim igrama u Parizu.

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.