"MI SMO BOLJI I FAVORITI, ALI..." Svetislav Pešić se oglasio pred utakmicu Srbija - Portoriko

KOŠARKAŠI Srbije takmičenje na Olimpijskim igrama nastavljaju utakmicom protiv Portorika. O tom meču govorio je selektor "orlova", Svetislav Pešić.

Iskusni sturčnjak ima samo reči hvale za narednog rivala, ali ne beži od toga da je naša reprezentacija favorit u tom duelu.

- Pobediti na kvalifikacionom turniru u Portoriku je mnogo teško. Italija i Litvanija su pravi tim. Da smo mi igrali tamo protiv Portorika ništa se ne bi znalo. Tamo se igra pred 20.000 ljudi. Oni su veoma opasni u tranziciji, napadački su orijentisani. Sad im je u timu Hoze Alvarado koji ima izuzetan status u Nju Orleansu. On je njihov najbolji odbrambeni igrač i šuter i menja ritam igre u Pelikansima, tako da nije tamo običan igrač. Oni su svi od prošle godine ostali u isti, plsu su pojačanji sa njim - rekao je Pešić i dodao:

- Njihova prednost je kontinuitet i napad. Mi samo sa normalnim napadom i veoma dobrom odbranom možemo da držimo sudbinu u svojim rukama. Sa njima će biti teška utakmica. Mi smo bolji i favoriti i to niko ne može da nam oduzme, mi i ne govorimo da nismo favoriti, ali to je jedna opasna ekipa koja je izuzetno dobra u napadu, pogotovu četiri mala beka. Oni nas mogu da dobiju, ne na čisti kvalitet, ali na rizik, na prvi šut... da šutiraju od 30 do 35 trojki. Trojke se najviše šutiraju u tranziciji i moramo brže da se vraćamo u odbranu, da imamo dobru koncentraciju, da sprečimo šut za tri poena. Naravno moramo da imamo i kontrolu skoka u odbrani. Mi smo na tome radili, dobro smo trenirali.

Osvrnuo se potom i na meč sa Amerikom koji je Srbija izgubila sa 110:84.

- Odlično smo podneli poraz od SAD, bilo smo malo i tužni, pre sve što smo mi pružili izvanrednu igru u datim okolnostima protiv Amerikanaca. Bili smo na 14 razlike pet minuta pre kraja i to smo trebali da zadržimo. Onda bi i naš konačan utisak za navijače bio bolji i mi bi bili srećni, iako smo poraženi. Na tom meču smo poslednja četiri minuta podbacili. Igraču su svesni toga. Vratili smo se treninzima, a oni su važni da se vrati samopouzdanje. Kod nas se ništa ne menja, idemo da odigramo dobru utakmicu i da pobedimo - zaključio je Pešić.

Podsetimo, utakmica Portoriko - Srbija na programu je u sredu od 17.15. Ovaj meč možete da pratite uživo na portalu "Novosti".

