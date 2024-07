"DOSADILI SMO VEĆ SA OBEĆANJIMA!" Aleksandar Atanasijević o novom olimpijskom porazu srpskih odbojkaša: Ulazimo u meč kao da je...

ODBOJKAŠI Srbije doživeli su drugi poraz na Olimpijskim igrama, a Aleksandar Atanasijević nije skrivao nezadovoljstvo, ali i nadu - da se može bolje.

Posle ubedljivog poraza od Slovenije, sjajni korektor je najpre poručio:

- Užasna naša partija, a Slovenci su se bili maksimalno spremili i odigrali neverovatno, i fizički i tehnički. Žao mi je, ostala je utakmica koju moramo da dobijemo, hajde da naučimo iz poraza i pokušamo da se domognemo četvrtfinala. Dosadili smo već obećanjima, ljudi imaju neke svoje probleme, hajde samo da odigramo bolje. Ulazimo kao da je neki lak meč, a takvih nema na Olimpijskim igrama. Nadam se da neće tako biti protiv Kanade koju smo pobedili u Svetskoj ligi, neka to bude zvezda vodilja.

O sjajnim servisima Pajenka - samo kratko:

- Odlično je servirao, a naše kretnje nisu bile dobre. Trebalo je da odmah promenimo jer je nedopustiva takva serija na ovom nivou - podsetio je Atanasijević na osam uzastopnih servisa Slovenaca.

Kako Srbija može dalje?

"Plavoj četi" ostaje još jedan meč u grupi u kom će tražiti pobedu koja može da joj donese plasman u četvrtfinale najveće sportske smotre.

Da bi se tamo našla Srbija, potrebno je da u poslednjem meču savlada Kanadu sa 3:0 ili 3:1, kao i da Poljska istim rezultatom pobedi Brazil. U tom slučaju naša selekcija bi imala četiri boda, a južnoamerička reprezentacija bi ostala na nula i Srbija bi prošla dalje kao jedna od dve najbolje trećeplasirane reprezentacije. Čak i ako bi Brazil trijumfovao protiv Egipta u poslednjem kolu, što je realno, imao bi bod manje od našeg nacionalnog tima. Pre toga Francuska mora da pobedi Kanadu (utorak, 21).

Tabela najboljih trećeplasiranih ekipa

A što se tiče meča sa Slovenijom...

Prvi set bio je izjednačen do pred kraj kada su "zmajčeki" došli do 21:17 i tada je postalo jasno da će do početne prednosti doći rival naše reprezentacije.

Tokom drugog seta se činilo da će izabranici Igora Kolakovića uspeti da stignu do izjednačenja, pošto su u jednom trenutku imali vođstvo od 12:15. Ipak, tad je na servis liniju stao Alen Pajenk i Slovenija je napravila seriju 9:0, a on je upisao čak tri asa.

Srbija nije klonula duhom ni nakon gubitka drugog seta. Treći je dobro otvorila i povela sa 2:5, ali kao i uvek tokom meča Slovenija je na sve imala odgovor.

Opet je u finišu seta protivnik dodao gas, otišao na nedostižnu prednost i trijumfovao maksimalnim rezultatom.

Najefikasniji kod pobednika bio je Tonček Štern sa 25 poena, pratio ga je Klemen Čebulj sa 11. Kod nas se najviše istakao Marko Ivović sa 10 poena, dok je na sedam stao Miran Kujundžić.

Srbija poslednji meč u grupnoj fazi igra 3. avgusta protiv Kanade od 21 sat.

