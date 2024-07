"DA NIJE TUŽNO, BILO BI SMEŠNO": Maljković nikada oštrija nakon drame Srbije na Olimpijskim igrama

SELEKTORKA Srbije Marina Maljković opširno je analazirala pobedu nad Portorikom koja je umalo od gotovog bila veresija.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

Imala je Srbija plus 19, a na kraju je strepela za trijumf.

- Sigurno ne pametna košarka, igrali smo izuzetno neinteligentnu košarku. Pravile greške, imale plus 20 i pokazale veliko neiskustvo. Ovaj tim nije toliko mlad koliko neiskusan. Ovo je poslednja opomena da ne smeju da prave grešku ovog tipa. Poslednja greška Dragane Stanković, biće im to rečeno.

Govorila je o nedostacima u sastavu.

- Za njih je ovo vau, nemamo na koga da se oslonimo 200 posto. Imamo Ivon, kad ona zastane, u teškoj smo situaciji. Nemamo igračice koje su skoreri i kakve imaju druge ekipe ovde. Ogromno neiskustvo. Da ne zalazim u druge detalje, kvalitet lige…

Dragana Stanković se umalo potukla sa igračicom Portorika, Maljkovićeva se dotakla i toga.

- Ona je divna devojka, ali nije dozvoljeno da pravi takve stvari, ovo nije njen šou. Poslednja moja opomena za greške ovog tipa. Nogić daje loptu u ruke protivnici, sutra gledamo greške i težak je meč u sredu. Tema je glava, treba izaći pred Kinu sa saznanjem da je ovo bilo užasno i da nije tužno, bilo bi smešno. Onda da to analiziramo, da vidimo šta treba da radimo i to bude amin, a ne “zanela me svetla velikoga grada”. Nemamo fraze, znamo šta je prva utakmica i koliko je teško. Mračni su dani našeg sporta na OI, nadam se da će nešto da se promeni. Ova ekips nema iskustvo, verujem da možemo da igramo sa Kinom, ali treba jasno da im stavim do znanja šta može, šta ne može.

BONUS VIDEO: MLADIĆ IZ BEOGRADA SVUDA UZ SRBIJU: Filip sa urnebesnom majicom pruža podršku ''orlovima'' i u Lilu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.