SRPSKI DŽUDISTI SPREMNI ZA MEDALJU: Iako Bunčić nije uspeo, ima Srbija svoje nade za uspeh na Olimpijskim igrama

Bivši svetski i evropski prvak u džudou Nemanja Majdov rekao je danas da na Olimpijskim igrama nema favorita, dok se debitantkinja na OI Milica Žabić nada uspehu u Parizu.

Pokušaće naši džudiskti da dođu do prve olimpijske medalje u ovom sportu za našu zemlju još od 1980. godine.

- Na Olimpijskim igrama nema favorita, u džudou se sve završava u jednom danu, i nema dobrog ili lošeg žreba. Bio sam prvak Evrope i sveta, ali opet kažem sve zavisi od dana. Čekam za borbu njih dvojicu, sa kojima sam se već borio. Meni je taj prvi meč veoma važan, jer cela moja karijera se svodi na prvo kolo ili medalju - istakao je Majdov na konferenciji za novinare na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu.

Nemanjin trener Ljubiša Majdov ističe da je najvažnije da na Igre putuju zdravi.

- Odradili smo sve što smo zacrtali i na Olimpijske igre idemo zdravi. Ove godine smo napravili velike rezultate, a onda smo program kreirali kako bismo to napravili i na Olimpijskim igrama. Poučeni presijom koju smo sami sebi napravili za Tokio, sad idemo dosta spremniji - izjavio je Ljubiša Majdov.

Majdov na Olimpijske igre putuje kao aktuelni vicešampion sveta koji će se takmičiti u kategoriji do 90kg. Drugi je nosilac olimpijskog turnira, pa je zbog toga slobodan u prvom kolu, dok će se u drugom kolu 31. jula boriti protiv Grka Teodorasa Celidisa ili protiv Roberta Florentina iz Dominikanske Republike.

Aleksandar Kukolj takmičiće se na Olimpijskim igrama po treći put. Kukolj će u kategoriji do 100 kilograma imaće prvi meč 1. avgusta protiv Mađara Žombora Vega.

- U Pekingu nije bilo džudista, tako da idemo uzlaznom putanjom. Sam plasman na Olimpijske igre je veliki značaj. To što nas je u Tokiju bilo petoro, a sad šestoro, znači da idemo napred. Nadam se da će ih na sledećim Igrama biti još više, pošto ću ja tada biti na drugoj strani. Suštiniski to znaći da smo brojniji, da smo kvalitetniji, i da imamo više šansi za medalju nego što smo to imali ranije - istakao je Kukolj.

Trener Aleksandra Kukolja, Miroslav Ilić, ističe da poznaju sve protivnike sa kojima će se potencijalo boriti, i da što se samih borbi tiče, analiziraće se svaka pojedinčano.

Prvi put na Olimpijskim igrama nastupiće džudistkinja Milica Žabić. Takmičenje u kategoriji preko 78kg za Milicu Žabić počinje 2. avgusta, a protivnica u prvom kolu biće joj Asja Tavano iz Italije.

- Idem na moje prve Olimpijske igre, i to je drugačije takmičenje u odnosu na sva ostala na koja sam navikla. Imam pozitivnu tremu, jedva čekam svoj takmičarski dan. Fizički sam spremna da predstavim svoju zemlju, sebe i svoj klub, i nadam se najboljem - rekla je Žabić.

Srpski džudisti će po prvi put na Olimpijskim igrama nastupiti i u miksu. Ovo takmičenje je na programu 3. avgusta.

