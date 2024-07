NADAL PROTIV ĐOKOVIĆA! Rafa posle drame zakazao najveći teniski derbi na Olimpijskim igrama!

Novak Đoković i Rafael Nadal igraće meč drugog kola na Olimpijskim igrama "Pariz 2024", i to nakon što je posle Srbina i španski as, "kralj šljake" koji se upravo na terenima Rolan Garosa i proslavio, pobedio u uvodnoj rundi.

FOTO: Tanjug/AP

Dan nakon što je Novak Đoković deklasirao Metjua Ebdena, ni Rafa isprva nije imao mnogo milosti. Na kraju je malo i strepeo, ali - ipak pobedio:

Marton Fučević je bio Nadalov rival u prvom kolu, a španski teniser je trijumfovao rezultatom 6:1, 4:6, 6:4.

Time je zakazao najveći derbi koji tenis ima i koji je ikada postojao.

Niko nikada nije igrao u profesionalnoj muškoj konkurenciji toliko međusobnih duela kao Nole i Rafa, a vreme je za novu epizodu "večitog derbija" u belom sportu. Ona će najverovatnije biti na programu već u ponedeljak, a "Novosti" će vas odmah izvestiti o tačnom terminu, čim ga organizatori saopšte.

Kako je Rafa pobedio Fučoviča?

U nedelju je Nole za rivala imao čoveka koji nije dve godine igrao meč u pojedinačnoj konkurenciji (zbog čega je Đoković digao glas "protiv" organizatora odnosno potpuno sumanutih pravila na temu ko menja igrače koji odustanu od olimpijskog turnira), a Rafin rival je bio "našpanovan" za singl mečeve - Mađar je 81. na ATP listi i ima 158 ATP pobeda, uz dve titule u pojedinačnoj konkurenciji.

Dakle, trebalo bi da se Španac, koji je dobar deo ove sezone, i skoro celu prethodnu, propustio zbog povreda - ima od početka veoma teži zadatak od Novaka, ali... Tako je dobro igrao, da je na momente podsetio na one svoje najsjajnije dane, kada je i prozvan kraljem šljake. Uostalom, prvi set je bio završen za samo 32 minuta.

Rafael Nadal tokom meča sa Martonom Fučovičem na Olimpijskim igrama / FOTO: Tanjug/AP

Međutim, kada je počeo drugi, na terenu kao da je bio "neki drugi Fučovič".

Počeo je daleko bolje da šalje lopticu ka Nadalovoj osnovnoj liniji, pravovremeno je ubacivao "skraćene" udarce, kretao se za nijansu bolje i, uz rani brejk, stigao i do 4:1. Imao je Mađar i 5:3, kada je servirao za trijumf, no baš tada se desio Rafin brejk, koji je, činilo se, počeo da vraća meč u one početne tokove. Ali...

Kada je Nadal trebalo da "odservira" izjednačenje, rival mu je "oduzeo servis" i, iskoristvši u potpunosti nervozu u koju je ljubimac pariske publike upao, izborio treći set.

U njemu su i jedan i drugi, maltene non-stop, imali bar po jednu brejk šansu u servis gemovima suparnika. Svoju, za 3:2, iskoristio je španski teniski gigant, izdržao potom nalet rivala, "potvrdio brejk" i nedugo zatim - potvrdio ono što su svi "znali" da sledi - veliki derbi sa Noletom.

Novak Đoković - Rafael Nadal, međusobni dueli ("H2H")

Nole i Rafa su igrali rekordnih 59 mečeva, a Srbin "za dlaku" ima bolji učinak.

Naime, Novak Đoković je ostvario 30 pobeda, a Rafael Nadal 29.

Španac je, međutim, dobio tri od poslednja četiri duela. A od toga dva baš na terenu na kome će se i igrati njihov olimpijski meč. Mada, i Nole je 2021. baš na Rolan Garosu dobio Nadala...

U poslednjem meču, 2022. takođe na Otvorenom prvenstvu Francuske, desio se Rafin trijumf u četiri seta - u četvrtfinalu je bilo 6:2, 4:6, 6:2, 7:6(4).

Na ovoj, pariskoj šljaci, Nadal vodi sa impresivnih 8:2 protiv Đokovića.

