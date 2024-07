SRPSKA BOKSERKA SARA ĆIRKOVIĆ OČAJNA: "Sudije su mi uskratile mogućnost da ostvarim san!"

Srpska bokserka Sara Ćirković poražena je u prvom kolu Olimpijskih igara, a sada se oglasila na društvenoj mreži "Instagram" i oštro uradila na sudije.

FOTO: AP/Tanjug

Ona je rekla da je razočarana jer smatra da sudije nisu bile fer.

- Moje putovanje na Olimpijskim igrama u Parizu 2024 se završilo. Ne mogu rečima opisati koliko sam razočarana i koliko mi je teško. Prosto ne mogu da verujem da sam izgubila na startu Olimpijskih igara. Smatram da sam juče uradila sve što je do mene i sve što je apsolutno bilo potrebno da odnesem pobedu. Nažalost sudije nisu bile fer - napisala je Ćirkovićeva na "Instagramu".

Dodala je da su joj uskratili mogućnost da dođe do medalje.

- Oštetili su me i uskratili mogućnost da ostvarim svoj san. Samo ću to reći. Videla sam sebe na postolju sa medaljom oko vrata. Sanjala sam to, verovala čvrsto. Ovaj put nije bilo dovoljno. Nemam šta da dodam sem da se zahvalim svima na podršci, zaista sam imala veliki vetar u leđa, hvala puno mojim ljudima. Bilo kako bilo verujem da će sve jednog dana biti na svom mestu, jer nikad ne možemo biti sigurni na koji dobar put će nas loša sreća dovesti. I uvek, hvala Mu na svemu - zaključila je mlada bokserka.

