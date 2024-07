AMERIKANCI? NE ZANIMAJU ME PREVIŠE: Svetislav Pešić otvorio dušu pred utakmicu sa SAD na Olimpijskim igrama

Vroji se sitno do meča Srbije i Sjedinjenih američkih država na Olimpijskim igrama, a danas se novinarima u Lilu pred meč sa SAD obratio selektor Svetislav Pešić.

Kormilar košarkaškog tima Srbije na Olimpijskim igrama - "Pariz 2024" izneo je očekivanja pred naredni meč.

- Prva utakmica je kao i uvek najvažnija. Igramo protiv Sjedinjenih Američkih Država. Kako se suprotstaviti protiv jednog tima sa izraženim individualnim kvalitetima? Kada pomislite na njihovu ekipu pomisliš na atletiku, visok nivo individualne tehnike i talenta. Kako se suprotstaviti? Ne treba ni da ulaziš u dvoranu ako nisi spreman da pokušaš da timskom odbranom taj individualni kvalitet neutrališeš. To je prva stvar na kojoj radimo. Trenirali smo to, u pripremi za utakmicu uvek postoji neki plan igre. Pokušaćemo da ga sprovedemo, počeo je Pešić, pa dodao:

- Već sam rekao šta je prvi zadatak, a drugi zadatak je da, mi moramo da znamo da košarka nije hokej na ledu. Promena ritma je najvažniji deo igre, pripremali smo se da znamo kada promeniti ritam u napadu. U našem sistemu moramo da igramo precizno, jasno i sa samopouzdanjem i pokušamo da sprovedemo našu igru koju želimo da prezentujemo na Olimpijskim igrama. EKipa koja pravi manje grešaka dobija prednost i tako se povećava samopouzdanje igrača. Na tome smo radili i o tome govorimo, potrebno je da u napadu znamo šta želimo. Koga napadamo? Kada napadamo? Sve su to stvari na kojima radimo i na kojima smo insistirali. Videćemo sutra kako će to da izgleda.

Smatra Pešić da je pojedinim igračima potrebno još vremena da dostignu optimalnu fizičku formu.

- Mislim da nismo na fizičkom nivou, ne svi, neki jesu, neki ga još uvek nisu dostigli. Imali smo pripreme i utakmice. Neki nisu igrali nekoliko susreta. Uvek kažem, ovo je takmičenje koje se jednom igra. Ta dodatna motivacija i želja može da nadoknadi nedostatak fizičke spreme. Iako izgleda da je prvenstvo kratko, ima šest utakmica. Ja znam da vas samo interesuje da li možemo da dobijemo Amerikance, mene to ne zanima previše, naravno i ja bih voleo da dobijemo, ali imamo još utakmica. Ništa se neće promeniti, mi moramo da igramo i protiv Portorika i Južnog Sudana kako bismo zaslužili mesto u završnici u Parizu.

Upitan je da prokomentariše to što je navodno rekao da mu jedino nedostaje olimpijska medalja u karijeri, odrečno je odgovorio.

- To ja nisam rekao, to ste vi rekli. Ja sam došao na početku olimpijskog ciklusa i sa ovim turnirom se završava. Ne znam da li neko u Srbiji ne bi želeo medalju, a što i ja ne bih želeo medalju? Jedno su želje, potrebno je da igramo dobro, sprovedemo ono što radimo na treningu. Želja nije sporna. Najvažnije, mi znamo kako se stiže do cilja, moramo plan igre da sprovedemo do kraja, onda možemo da sanjamo velike rezultate. Važno je da sutra odigramo kako mi možemo.

