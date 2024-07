NOVAK NIJE HTEO DA PREĆUTI! Đoković otkrio kako se tačno osećao kada je video da Rafael Nadal nosi olimpijsku baklju na otvaranju Igara

Novak Đoković i Metju Ebden sastali su se u meču prvog kola na Olimpijskim igrama "Pariz 2024", a nedugo zatim Nole se susreo sa pomalo škakljivim pitanje.

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, Novak Đoković je deklasirao Ebdena, posle čega je upitan kako se osećao kada je, veče pre toga, video da je Rafael Nadal među poslednjim nosiocima olimpijske baklje, i to kao stranac.





- Da, bilo je veoma lepo. Kao teniser, osetio sam se ponosno - počeo je Nole.

Gotovo u dahu je dodao i sledeće, podsećajući da su baklju nosile i Amerikanka Serena Vilijams, te bivša igračica, a sada direktor turnira Rolan Garos, Ameli Morezmo.

Karl Luis, Rafael Nadal, Nađa Komaneči i Serena Vilijams tokom plovidbe Senom na otvaranju Olimpijskih igara / Foto: Profimedia

- Svi (mi, teniseri) smo bili srećni zbog toga. Rafa, Serena, Morezmo... Bilo je to neverovatno za igrače i igračice iz tenisa da budu tako prepoznati, tako poštovani. Mogu samo da za mislim kako se on (Nadal) dobro osećao i kroz kakve je osećaje prolazio. To je jedna od najposebnijih prilika ili iskustava koje možete imati kao sportista. To, da nosite zastavu za vašu zemlju na ceremoniji svečanog otvaranja, ili da nosite olimpijsku baklju. Fantastičan je osećaj, uveren sam - zaključio je Novak Đoković.

Podsetimo, možda će upravo Nole i Rafa igrati u drugom kolu, pod uslovom da Nadal u nedelju popodne savlada Mađara Martona Fučoviča.

---

Ako vas Olimpijske igre zanimaju, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njima - pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" posvećnoj Olimpijskim igrama u Parizu.

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Gužve na Rolan Garosu, svi hitaju da vide Novaka Đokovića

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.