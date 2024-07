"PRIČAĆU SVOJOJ DECI..." Ebden oduševljen Novakom: Đoković mi je rekao "izvini", bolji je od Nadala i Federera

NOVAK Đoković upisao je prvu pobedu na Olimpijskim igrama u Parizu. Najbolji teniser svih vremena krenuo je uspešno u pohod na ono što mu nedostaje, to je olimpijsko zlato, a prva žrtva bio je Australijanac Metju Ebden, a rezultat je bio 6:0, 6:1.

FOTO: EPA

Australijanac je odigrao prvi singl meč nakon dvogodišnje pauze, a novinare je obavestio da se povlači iz singl konkurencije.

- Nisam dve godine igrao singl, ali se nikad nisam povukao. Sada to radim, i to na kakav način, na Šatrijeu protiv njega (Novaka Đokovića). Vrlo je kul, zvanično se povlačim posle ovoga iz singla i nisam besan, imao sam cilj da pobedim, a na kraju je to bio cilj da makar osvojim gem, rekao je Ebden.

Poredio je Rafaela Nadala, Rodžera Federera Endija Marija sa Novakom.

- Igrao sam pre i protiv Rafe, Federera, Mareja, uspevao da otkinem i set, ali protiv Novaka je nemoguće delovalo i uzeti poen. Nije trajalo dugo, ali je bilo dobro. Ali je bilo lepo. Misliš da igraš s njim na poene, ali se ne pitaš ništa. Igrao dam protiv Federera, Marija… Ali protiv Novaka se stvarno teško osvajaju poeni. Bilo je zanimljivo, srećan sam jer sam se povukao iz singla na Olimpijskim igrama, i to protiv Novaka.

Na kraju je otkrio šta je rekao Novaku na mreži:

- Jednog dana ću moći da pričam o sinu ovome. Rekao sam Novaku da se povlačim, odgovorio mi je: "Izvini". Dobro je da sam makar osvojio jedan gem, srećan sam sa svim ovim, a njemu želim olimpijsko zlato jer mu samo to fali, zaključak je Australijanca.

