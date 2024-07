ORILA SE PESMA: Ovo su srpski olimpijci pevali na brodu dok su plovili Senom na otvaranju Olimpijskih igara (VIDEO)

Olimpijske igre u Parizu zvanično su počele svečanom ceremonijom otvaranja u petak 26. jula, a tom prilikom, na reci Seni, i srpski olimpijci su imali svoj nastup.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, tokom plovidbe čuvenom rekom, na kojoj je i održan defile sportista koji učestvuju na ovim Igrama (osim Rusa i Belorusa, kojima je učešće u ceremoniji bilo zabranjeno), naši olimpijci nisu samo "mahali ručicama" i pozdravljali publiku.

Ne, oni su u jednom trenutku rešili da složno - zapevaju.

I, zagrmelo je sa njihovog brodića na Seni:

"Veseli se, srpski rode!"

Pevalo se i Nemanjićima i Obilićima, i Gračanici, i Prizrenu, i Dečanima...

Sve su srpski olimpijci snimali, a jedan od tih snimaka pevanja, zabeležen od strane naše odbojkašice, Sare Lozo, možete i vi da pogledate:

Veseli se srpski rode - tekst pesme Danice Crnogorčević

Ogrijalo Sunce sa Kosova polja ravna,



Veseli se srpski rode, srpski rode zbog slobode,i zbog slavnih Nemanjića, Obilića, Petrovića,i zbog slavne Gračanice, Studenice, Ravanice,nek’ se srpski barjak vije od Prizrena do Rumije!Odjeknula zvona sa starih Dečana,ovo je zemlja Lazara i StefanaVeseli se srpski rode, srpski rode zbog slobode,i zbog slavnih Nemanjića, Obilića, Petrovića,i zbog slavne Gračanice, Studenice, Ravanice,nek’ se srpski barjak vije od Prizrena do Rumije!Ovdje su grobovi slavnih predaka,što odbraniše svetu vjeru od TurakaVeseli se srpski rode, srpski rode zbog slobode,i zbog slavnih Nemanjića, Obilića, Petrovića,i zbog slavne Gračanice, Studenice, Ravanice,nek’ se srpski barjak vije od Prizrena do Rumije!

