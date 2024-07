PRVI DOPING NA OLIMPIJSKIM IGRAMA! Odbojkašica izbačena sa takmičenja, sledi joj žestoka kazna

Na Olimpijskim igrama u Parizu imamo i prvi slučaj dopinga.

FOTO: Tanjug

Iskusna odbojkašica Dominikanske Republike Lisvel Evi Mehija je pala na doping testu i isključena je sa Olimpijskih igara.

Ona je koristila zabranjeni diuretik zbog izbacivanja tečnosti iz organizma kod lečenja povrede kolena.

– Osećam se veoma loše i razočarano. Napravila sam previd što prethodno nisam istražila lekove za kontrolu zadržavanja tečnosti u telu. Postoji deo mene koji me čini mirnom, s obzirom na to da sam uvek bila poštena i osoba od integriteta. Nije mi bila namera da konzumacijom poboljšam fizičke performanse. Znam da je to teško dokazati, kao i da ljudi ne mogu da poveruju u moju priču. Međutim, držaću glavu visoko i sa punom odgovornošću prihvatiti posledice. Zahvalan sam svima na pruženoj podršci, rekla je iskusna odbojkašica.

Pretpostavka je da je pred Lisvel žestoka kazna u trajanju do četiri godine, barem prema odredbama pravilnika Svetske antidoping agencije.

OGROMNO OBEZBEĐENjE: Policija na sve strane u Parizu pred otvaranje Olimpijskih igara

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.