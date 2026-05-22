Košarka

TOTALNO RASULO! Košarkaš Crvene zvezde odvezao jezik i zabio nož u leđa treneru

22. 05. 2026. u 06:28 >> 06:50

Crvena zvezda je u četvrtak četvrti put zaredom izgubila od Partizana, a pritom i ponovo ostala bez finala ABA lige.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Još jedna sezona u kojoj su mnogo očekivali, a malo ostvarili momci u crveno-belim dresovima predvođeni Sašom Obradovićem. 

Posle eliminacije iz Jadranske lige Čima Moneke je otkrio da ne funkcioniše na realciji igrači i trener Zvezde.

Naime Nigerijac je dobio pitanje, da li ekipa ima dobru konekciju sa trenerom?

- Ne, nemamo -  rekao je direktno Čima Moneke za “Meridian sport”.

FOTO: Mourad Allili / Sipa Press / Profimedia

 

Izdvojio je Čima tačan trenutak kada su kola krenula nizbrdo…

- Sve se promenilo posle pauze, nakon utakmice protiv Olimpijakosa 26. novembra. Neki ljudi kažu da je to bila utakmica protiv Partizana kada smo prokockali prednost od 16 poena ili Minhen. Ili možda Makabi. Po mom mišljenju, počelo je i pre toga. Izgubili smo identitet kada smo se vratili sa te pauze”, poručio je Moneke koji je na ovom duelu postigao 7 poena (2/2 iz igre).

Mnogo je vremena prošlo, a identitet je ostao izgubljen. Kako je to moguće?

- Odlično pitanje. To pitanje nije za mene, već za nekog drugog. Od utakmice protiv Fenerbahčea pa do utakmice protiv Olimpijakosa, ulazili smo u svaku utakmicu sa osećajem da ćemo pobediti svaki put kada izađemo na teren. Posle toga smo se samo nadali da ćemo pobediti. Naš napad je bio je*eno užasan, a zbog toga je patila i odbrana.”

