Košarka

KOŠARKAŠKI ZEMLJOTRES! Željko Obradović se vraća na posao i to gde

Новости онлине

19. 05. 2026. u 09:43

Željko Obradović nema klub od kada je napustio Partizan.

КОШАРКАШКИ ЗЕМЉОТРЕС! Жељко Обрадовић се враћа на посао и то где

Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Povezivali su ga nekoliko klubova, a najkonkretnije su pisali izraelski mediji da ga žele Hapoel Jerusalim i Hapoel Tel Aviv.

Sada grčki Totalbasket piše da je Obradović prvi kandidat da zameni Ergina Atamana u Panationaikosu.

“Zeleni” iz Atine su napravili veliki neuspeh pošto se nisu plasirali na F4, čiji su i organizatori i turski trener je na velikom udaru i navijača i grčke javnosti.

Obradović je najveća trenerska legenda Panatinaikosa. Vodio je ekipu 13 godina i osvojio 5 puta Evroligu.

– Panatinaikos ponovo razmatra povratak čoveka koji je promenio istoriju kluba. Obradović je izbio u prvi plan kao glavna želja vlasnika kluba za novu eru Panatinaikosa, dok je budućnost Atamana pod velikim znakom pitanja posle razočaravajuće sezone, navodi grčki portal.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

HAOS U KOŠARCI! FIBA dokazala krađu, Nikola Jokić je pravi MVP NBA lige!
Košarka

0 7

HAOS U KOŠARCI! FIBA "dokazala krađu", Nikola Jokić je pravi MVP NBA lige!

Nikola Jokić je NBA sezonu završio kako nije želeo, eliminacijom koju je Denver nagets doživeo već na startu plej-ofa, a onda je čuo vest koja je za mnoge neočekivana: MVP lige je, drugi put zaredom, Šai Gildžis Aleksander iz Oklahome. Svetska kuća košarke, međutim, rešila da "dokaže" da stvari ne stoje tako kako su glasali oni koji po Americi glasaju za ovo priznanje.

18. 05. 2026. u 17:00

HAOS U KOŠARCI! FIBA dokazala krađu, Nikola Jokić je pravi MVP NBA lige!
Košarka

0 7

HAOS U KOŠARCI! FIBA "dokazala krađu", Nikola Jokić je pravi MVP NBA lige!

Nikola Jokić je NBA sezonu završio kako nije želeo, eliminacijom koju je Denver nagets doživeo već na startu plej-ofa, a onda je čuo vest koja je za mnoge neočekivana: MVP lige je, drugi put zaredom, Šai Gildžis Aleksander iz Oklahome. Svetska kuća košarke, međutim, rešila da "dokaže" da stvari ne stoje tako kako su glasali oni koji po Americi glasaju za ovo priznanje.

18. 05. 2026. u 17:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
U Laser Medu briga o prostati je u sigurnim rukama

U Laser Medu briga o prostati je u sigurnim rukama