KOŠARKAŠKI ZEMLJOTRES! Željko Obradović se vraća na posao i to gde
Željko Obradović nema klub od kada je napustio Partizan.
Povezivali su ga nekoliko klubova, a najkonkretnije su pisali izraelski mediji da ga žele Hapoel Jerusalim i Hapoel Tel Aviv.
Sada grčki Totalbasket piše da je Obradović prvi kandidat da zameni Ergina Atamana u Panationaikosu.
“Zeleni” iz Atine su napravili veliki neuspeh pošto se nisu plasirali na F4, čiji su i organizatori i turski trener je na velikom udaru i navijača i grčke javnosti.
Obradović je najveća trenerska legenda Panatinaikosa. Vodio je ekipu 13 godina i osvojio 5 puta Evroligu.
– Panatinaikos ponovo razmatra povratak čoveka koji je promenio istoriju kluba. Obradović je izbio u prvi plan kao glavna želja vlasnika kluba za novu eru Panatinaikosa, dok je budućnost Atamana pod velikim znakom pitanja posle razočaravajuće sezone, navodi grčki portal.
Komentari (0)