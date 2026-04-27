"Grobari" u šoku: "Najveće pojačanje" napustilo KK Partizan, ima preča posla!
NAJNOVIJE vesti iz košarke najviše će zanimati navijače Partizana.
Naime, Mika Murinen više nije član crno-belih.
On će karijeru nastaviti u NCAA, na koledžu Arkanzas.
Finac je stigao kao veliko pojačanje pred početak ove sezone posle odličnog nastupa na Evrobasketu. Od ovog 19-godišnjaka se mnogo očekivalo, ali...
Veoma malo se dobilo.
Nije se najbolje snašao u klubu iz Humske, priliku je uglavom dobio u ABA ligi i to dok je trener bio Željko Obradović. Kasnije je skroz izgubio mesto u timu i odlazak je, iz njegovog ugla, bio logična stvar.
Iako bi u Partizanu, poput mnogih svetskih talenata, mogao da se razvija do svetskih visina - da je imao strpljenja.
Murinen je u regionalnom takmičenju odigrao osam utakmica i prosečno je beležio 4,1 poen, 2,9 skokova i jednu asistenciju za 11,6 minuta na parketu.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
Ludilo! Zdravko Mamić "prodao" Zvezdine fudbalere Kostova i Avdića za 50 miliona evra!
27. 04. 2026. u 15:34
Kakav obrt! Novak Đoković ovo nikako nije očekivao
27. 04. 2026. u 13:15
Crveni đavoli se vraćaju na pobedničku stazu: Lids je arhiviran, vreme je za osvetu Brentfordu za dva prethodna poraza
MANČESTER junajted u ponedeljak uveče na Old Trafordu dočekuje Brentford u meču koji može biti veoma važan u borbi za plasman u Ligu šampiona. Domaćin je trenutno treći na tabeli Premijer lige i nalazi se u odličnoj poziciji pred sam finiš sezone.
27. 04. 2026. u 10:36
Putin je danas otišao kod čoveka koji ga je učio o bitkama, evo šta se tamo desilo (VIDEO)
Najnovije vesti iz Ruske Federacije tiču se onoga što je uradio Vladimir Putin, predsednik Rusije.
27. 04. 2026. u 19:34
Drama u Vašingtonu: Melanija ugledala sporno ime na papiru, pa prebledela - evo šta je zapravo pisao na cedulji
MISTERIOZNI komadić papira izazvao je brojne komentare nakon incidenta sa pucnjavom na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće u Vašingtonu.
27. 04. 2026. u 10:00
