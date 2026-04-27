Košarka

"Grobari" u šoku: "Najveće pojačanje" napustilo KK Partizan, ima preča posla!

Новости онлине

27. 04. 2026. u 17:09

NAJNOVIJE vesti iz košarke najviše će zanimati navijače Partizana.

Гробари у шоку: Највеће појачање напустило КК Партизан, има преча посла!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Naime, Mika Murinen više nije član crno-belih.

On će karijeru nastaviti u NCAA, na koledžu Arkanzas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finac je stigao kao veliko pojačanje pred početak ove sezone posle odličnog nastupa na Evrobasketu. Od ovog 19-godišnjaka se mnogo očekivalo, ali...

Veoma malo se dobilo.

Nije se najbolje snašao u klubu iz Humske, priliku je uglavom dobio u ABA ligi i to dok je trener bio Željko Obradović. Kasnije je skroz izgubio mesto u timu i odlazak je, iz njegovog ugla, bio logična stvar.

Iako bi u Partizanu, poput mnogih svetskih talenata, mogao da se razvija do svetskih visina - da je imao strpljenja.

Murinen je u regionalnom takmičenju odigrao osam utakmica i prosečno je beležio 4,1 poen, 2,9 skokova i jednu asistenciju za 11,6 minuta na parketu.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

Podaci demantuju senzacionalizam: Evo koliko je rasprostranjena zavisnosti od kockanja?

