Jokić podigao prst na konferenciji: Novinar krenuo sa pitanjem, Srbin ga samo pogledao i... (VIDEO)

Nagetsi pobedom krenuli u NBA plej-of.

Photo: Youtube/DNVR Sports/printscreen

Košarkaši Denvera savladali su sinoć Minesotu rezultatom 116:105 na startu plej-ofa i poveli u seriji sa 1:0.

Meč je obeležio najbolji igrač sveta Nikola Jokić, upisavši novi tripl dabl od 25 poena, 13 skokova i 11 asistencija za 40 minuta na parketu, a imao je šut iz igre 11/19.

Kao nagrada" za dobru partiju centru Nagetsa bio je srpski jezik na konferenciji posle utakmice.

Retki su to trenuci, pa se "Džoker" oduševio što može da čuje pitanje na maternjem jeziku, ali i da na njega odgovori onako kako mu je prirodnije. Posle razgovora sa američkim medijima, ovo mu je izuzetno prijalo, pa je bio nestrpljiv sa odgovorom i odmah je prekinuo novinara!

"Nikola, svih devet igrača koji su večeras...", počeo je novinar na srpskom, te se Jokić iznenadio kada je čuo glas iz svog naroda.

Somborac je podigao pogled, potom i prst u pravcu novinara koji mu se obratio, a onda i odgovorio "ćao" pre nego što je do kraja saslušao pitanje o meču protiv Minesote.

"...koji su igrali večeras su imali odlične role. Ti si u prvom poluvremenu imao samo jedan šut za dva poena. Je l' to bio tvoj plan utakmice, da razigraš celu ekipu ili je Minesota nešto radila da to isforsira?", usledilo je pitanje upućeno najboljem košarkašu sveta.

Srbin je odgovorio u svom stilu:

"Nikad ne ulazim u utakmice sa idejom: sad ću ovo, sad ću ono. Jednostavno je bio takav momenat. U prvoj četvrtini su bili mnogo bolji. Ublažili smo tu njihovu dobru igru, tek u trećoj četvrtini smo počeli mi da namećemo tempo", uzvratio je Jokić.

Na kraju je dodao:

"Nisam ti odgovorio na pitanje. Nije mi to bio plan za utakmicu", zaključio je Nikola Jokić.

