Maestralni Nikola Jokić zadivio svet: Denver pobedio Minesotu na startu plej-ofa, Srbin blistao

DENVER nagetsi su poveli u prvoj utakmici osmine finala NBA lige. Oni su u Koloradu pobedili Minesotu sa 116:105 (23:33, 39:29, 29:17, 25:26), a blistao je Nikola Jokić.

Srbin je upisao novi tripl dabl od 25 poena, 13 skokova i 11 asistencija. Sve to je uradio za 40 minuta u igri, a imao je šut iz igre 11/19.

Još jednom je potvrdio dominaciju i koliko je važan za igru tima Dejvida Adelmana. Jasno je da uz ovakvog Jokića, Timbervulvsi nemaju mnogo šansi u ovoj seriji.

Ipak, Minesota je bolje otvorila utakmicu, sve je funkcionisalo u prvih 12 minuta što se najbolje videlo po rezultatu - 23:33.

No, već u drugom periodu stvari su došle na svoje mesto. Denver je podigao agresivnost u odbrani, te je to rezultatiralo da se na veliki odmor ode da ishodom 62:62.

Nagetsi su pitanje pobednika rešili sjajnom igrom u trećoj četvrtini. Oni su taj period dobili sa 29:17 i tad je bilo jasno da se gosti ne mogu vratiti u meč.

Pored Jokića dobru partiju za domaće pružio je Džamal Marej koji je postigao 30 poena. U poraženom timu najviše se istakao Entoni Edvards sa 22, dok je Rudi Gober upisao dabl-dabl od 17 poena i 10 uhvaćenih lopti.

Druga utakmica igra se takođe u Koloradu, a na programu je 21. aprila od 4.30 po srednjeevropskom vremenu.