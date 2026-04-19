Košarka

Maestralni Nikola Jokić zadivio svet: Denver pobedio Minesotu na startu plej-ofa, Srbin blistao

Časlav Vuković

19. 04. 2026. u 00:16

DENVER nagetsi su poveli u prvoj utakmici osmine finala NBA lige. Oni su u Koloradu pobedili Minesotu sa 116:105 (23:33, 39:29, 29:17, 25:26), a blistao je Nikola Jokić.

Маестрални Никола Јокић задивио свет: Денвер победио Минесоту на старту плеј-офа, Србин блистао

FOTO: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Srbin je upisao novi tripl dabl od 25 poena, 13 skokova i 11 asistencija. Sve to je uradio za 40 minuta u igri, a imao je šut iz igre 11/19.

Još jednom je potvrdio dominaciju i koliko je važan za igru tima Dejvida Adelmana. Jasno je da uz ovakvog Jokića, Timbervulvsi nemaju mnogo šansi u ovoj seriji.

Ipak, Minesota je bolje otvorila utakmicu, sve je funkcionisalo u prvih 12 minuta što se najbolje videlo po rezultatu - 23:33.

Nikola Jokić/FOTO: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

No, već u drugom periodu stvari su došle na svoje mesto. Denver je podigao agresivnost u odbrani, te je to rezultatiralo da se na veliki odmor ode da ishodom 62:62.

Nagetsi su pitanje pobednika rešili sjajnom igrom u trećoj četvrtini. Oni su taj period dobili sa 29:17 i tad je bilo jasno da se gosti ne mogu vratiti u meč.

Pored Jokića dobru partiju za domaće pružio je Džamal Marej koji je postigao 30 poena. U poraženom timu najviše se istakao Entoni Edvards sa 22, dok je Rudi Gober upisao dabl-dabl od 17 poena i 10 uhvaćenih lopti.

Druga utakmica igra se takođe u Koloradu, a na programu je 21. aprila od 4.30 po srednjeevropskom vremenu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!

Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!