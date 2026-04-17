Progovorio o otkazu Sferopulosa: "Bila je trula jabuka..."!

Nije hteo ništa da prećuti.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Kao grom iz vedra neba odjeknula je nedavno vest da se Fenerbahče zahvalio na saradnji Skotiju Vilbekinu.

Amerikanac sa turskim pasošem veliki deo sezone bio je povređen, a kada se oporavio usledile su nove, zbog čega je evropski šampion odlučio da nekadašnjem igraču Makabija iz Tel Aviva uruči otkaz.

Budući da ima sada odmora na pretek, Vilbekin se u razgovoru za "Sport 5" prisetio dana provedenih u "Ponosu Izraela".

"Zaista se osećam kao kod kuće u Tel Avivu. Ne bih imao ništa protiv da se vratim, ali ako bih igrao za Makabi, želeo bih da živim u Tel Avivu, a ne u Srbiji ili Bugarskoj”, rekao je Vilbekin.

Ne krije da je pre više od tri godine, jednom prilikom izjavio da je bio ljut i kivan kada je bivši trener Crvene zvezde, Janis Sferopulos, tadašnji šef stručnog štaba Makabija, dobio otkaz. Sezoni 2021/22 je još uvek "nerešiva misterija" u Tel Avivu.

„Da li ste pričalo o ovoj temi sa Džejkom Koenom (bivši igrač Makabija, prim.aut)? Rekao je da će napisati knjigu o svemu što se desilo te sezone. Mislim da ću njemu prepustiti da sve iznese. Još sam aktivan igrač, ne želim da se zameram nikome. Iznenađen sam da vi to ne znate.“

Usledilo je dodatno pitanje novinara, te je Amerikanac slikovito objasnio šta se dogodilo tada sa Sferopulosovom ekipom.

„Hajde da kažemo samo da je postojala jedna trula jabuka koja je pokvarila ceo obrok.“, zaključio je Skoti Vilbekin.

