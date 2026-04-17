Pešić izjavom digao buru! "Jedini smo u svetu gde možete..."

Trener Bajerna ukazao na odavno gorući problem.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Bajerna večeras gostuju Barseloni (20.30) u poslednjem 38. kolu Evrolige.

Tim iz Minhena nema šanse da se domogne nastavka takmičenja, dok katalonskom gigantu samo pobeda donosi što bolji plasaman u plej-inu.

Pre ovaj meč, trener nemačke ekipe i bivši selektor "orlova" Svetislav Pešić prisetio se jedinog trofeja u najjačem klupskom rangu, koji je osvojio upravo sa "Barsom".

„Imali smo veoma dobar tim: Navaro, Jasikevičijus, Duenjas, Fučka… Veoma dobar balans startera i igrača koji ulaze s klupe. Ta sezona mi je bila prva i jedina u karijeri da nije bilo povreda“, osvrnuo se Pešić na 2003. kad je s Barselonom osvojio Evroligu u opširnom razgovoru za "Eurohups".

Trofejni stručnjak ima punu vitrinu medalja i pehara u klupskoj, ali i reprezentativnoj konkurenciji. Kao selektor SR Jugoslavije pokorio je Evropu i svet…

„Osvojio sam sva FIBA takmičenja u svim kategorijama – evropskoj, svetskoj, kadetskoj, juniorskoj, seniorskoj… Sve! Preuzeo sam reprezentaciju Srbije da bismo osvojili Olimpijske igre. Imali smo veliku šansu da pobedimo SAD, ali smo izgubili u poslednja dva minuta. Osvojili smo bronzu, ali mi fali to… Ipak, nikad se ne zna“, istakao je Pešić.

Nije propustio da ukaže na probleme koji vladaju u domaćoj košarci, kao i o svom stavu prema regionalnom takmičenju.

„Srbija je zemlja košarke. Tradicija, istorija, igrači, treneri, rezultati… Ipak, Srbija je jedina zemlja bez nacionalne lige. Jedina smo velika košarkaška zemlja bez nje. Imamo ABA ligu. Jedinu u svetu, ili makar u Evropi, gde možete da igrate sa 12 stranaca“, kaže Pešić o odnosu domaćih igrača i stranaca.

Na kraju je zaključio:

„Sve druge lige imaju pravila poput 6+6, 7+5 ili 5+7. U Crvenoj zvezdi – ko zna koliko stranaca. Partizan – isto. Budućnost košarke u Srbiji je pod velikim znakom pitanja. Mega? To je biznis. A ni oni ne igraju isključivo sa igračima iz Srbije. Miško Ražnatović je uradio veliki posao za Evropu, ali za Srbiju? Ne znam. Ali, za Evropu njegov posao, da.", smatra Svetislav Pešić.

