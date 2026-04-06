TRAGEDIJA! Bivši NBA košarkaš pronađen mrtav, igrao i za Makabi

UŽASNE vesti stižu iz Amerike.

EuroleagueTV

Nekadašnji NBA košarkaš Džerald Padi je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Ovu vest, koja je potresla ljubitelje košarke, potvrdila je kancelarija šerifa u Luizijani.

Džeral Padi je poginuo u saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovalo samo jedno vozilo. U pitanju je vozilo koje je, prema prvim izveštajima, sletelo sa puta u blizini grada Rejn.

Padi je bio zvezda Univerziteta UNLV, a u NBA je igrao za pet timova, a igrao je i u Evropi. Klivlend Kavalirs, Sijetl Supersoniks, Indijana Pejsers, Njujork Niks i Vašington Vizards su bili njegovi klubovi iz SAD.

U NBA se zadržao samo pet godina, a na 129 odigranih utakmica je imao prosek od 5,5 poena. Nakon NBA epizode, Padi je izgradio bogatu internacionalnu karijeru. Igrao je u Španiji, Italiji, Francuskoj, Argentini, Japanu, Libanu i Meksiku, a 1995. godine nosio je dres izraelskog Makabija iz Tel Aviva igrajući Kup Radivoja Koraća.

Najveću slavu je stekao pre dolaska u NBA, kada je igrao Bio je ključni član Univerziteta UNLV, koje je sa klupe predvodio legendarni Džeri Tarkanijan.

Padi je bio najvažniji deo tima koji je 1987. godine stigao do Fajnal fora, a ostaće upamćena njegova partija protiv Ajove kada je sa četiri trojke u drugom poluvremenu režirao preokret nakon 16 poena zaostatka.

