Košarka

SKANDALOZNE TVRDNJE DONČIĆA: Vređao mi je porodicu na srpskom, NBA centar se odmah oglasio (VIDEO)

Новости онлајн

22. 03. 2026. u 08:37

SLOVENAČKI košarkaš Luka Dončić i njegova porodica navodno su se našli na meti uvreda rivala tokom pobede Lejkersa nad Orlando Medžikom (105:104).

FOTO: Tanjug/AP

Zvezda Lejkersa je nakon meča na konferenciji otkrio da mu je bivši košarkaš Mege Goga Bitadže tokom meča vređao porodicu zbog čega je izgubio živce. 

- Rekao je kod slobodnog bacanja da će da j**e celu moju porodicu. U jednom trenutku jednostavno ne mogu da izdržim. Moram da stanem u svoju odbranu. Ali znam, moram da budem bolji. Saigrači su uz mene i danas sam ih izneverio. Nadam se da će tehnička biti poništena - rekao je Dončić.

Dončić je takođe potvrdio da je uvreda upućena na srpskom jeziku, koji sudije nisu razumele, što bi moglo da oteža verifikaciju incidenta. 

Odmah se oglasio i košarkaš Orlanda koji je te tvrdnje demantovao... 

- Imam veliko poštovanje prema Luki i onome što je postigao. Zaista poštujem svaku porodicu. Odakle dolazim, porodica je sveta i poštujemo jedni druge. Nikada ne bih rekao ništa tako lično - izjavio je Bitadže.

Poslednjih meseci Luka pokušava da kontroliše temperament i izbegava tehničke greške, jer sledeća bi mu donela automatsku suspenziju.

Važno je napomenuti da suspenzija ne dolazi zbog jednog incidenta, već zbog akumulacije 16 tehničkih grešaka tokom sezone. 

U slučaju da tehnička ne bude poništena, Lejkersi će morati da igraju bez svoje zvezde u narednoj utakmici na gostovanju protiv Detroit Pistonsa.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

