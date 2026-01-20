"VEOMA SAM SREĆAN ZBOG OVIH MOMAKA!" Saša Obradović posle drame na Monako - Crvena zvezda
VELIKU pobedu ostvarila je Crvena zvezda protiv Monaka (100:96) u gostima, a oduševljenje nije krio trener crveno-belih Saša Obradović.
Dobro poznaje Kneževe i dvoranu "Gaston Medesin". To je možda bio i jedan od razloga trijumfa.
- I u u Milanu i ovde... pokazali smo veliki karkater. Sveli smo ih na 6 poena za sedam minuta, što je impresivno s naše strane. Veoma sam srećan zbog svih momaka, zbog svih koji su bili na terenu. Idemo dalje, ali moramo da radimo sa još većim samopouzdanjem - rekao je Obradović.
Crvena zvezda je sad na učinku 13-10 i u narednom kolu u petak od 20.30 gostuje Virtusu u Bolonji.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
ŠOK U MELBURNU! Kakav debakl novog Novaka Đokovića
20. 01. 2026. u 08:41
PA, ŠTA ĆEMO SADA? Hrvati opet kukaju na Evropsko prvenstvo u Beogradu
20. 01. 2026. u 11:50
KATASTROFA! Srbija ostala bez Dušana Vlahovića
20. 01. 2026. u 13:04
KRIZA GRAĐANA, ŠANSA ZA NORVEŽANE: Ranjena zver stiže na sever Evrope
PREDSTOJEĆI duel u Ligi šampiona između Bodo Glima i Mančester sitija na „Aspmira” stadionu donosi zanimljiv okršaj ekipa koje se nalaze u potpuno različitim formama i takmičarskim situacijama.
20. 01. 2026. u 08:24 >> 10:05
DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.
20. 01. 2026. u 16:16
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)