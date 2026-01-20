"VEOMA SAM SREĆAN ZBOG OVIH MOMAKA!" Saša Obradović posle drame na Monako - Crvena zvezda

VELIKU pobedu ostvarila je Crvena zvezda protiv Monaka (100:96) u gostima, a oduševljenje nije krio trener crveno-belih Saša Obradović.

FOTO: KK Ilirija/Ales Fevzer/ABA liga

Dobro poznaje Kneževe i dvoranu "Gaston Medesin". To je možda bio i jedan od razloga trijumfa.

- I u u Milanu i ovde... pokazali smo veliki karkater. Sveli smo ih na 6 poena za sedam minuta, što je impresivno s naše strane. Veoma sam srećan zbog svih momaka, zbog svih koji su bili na terenu. Idemo dalje, ali moramo da radimo sa još većim samopouzdanjem - rekao je Obradović.

Crvena zvezda je sad na učinku 13-10 i u narednom kolu u petak od 20.30 gostuje Virtusu u Bolonji.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

