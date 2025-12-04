A REPREZENTACIJA SRBIJE? Evo šta je Nikola Jokić rekao o novim "orlovima"

Košarkaši Denvera pobedili su u noći između srede i četvrtka na gostujućem terenu Indijanu 135:120, u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Foto: Printskrin

Srpskom internacionalcu Nikoli Jokići su nedostajala dva skoka za novi tripl-dabl. Centar Denvera je za 35 minuta na terenu zabeležio 24 poena, 13 asistencija i osam skokova.

- Izgubili smo četiri vezane utakmice kod kuće, ali ne zbog toga što smo nadigrani, već se nismo pokazali u najboljem svetlu. U gostima smo vezali osam trijumfa, a ne bih znao šta je razlika. Drago mi je da smo se vratili u pobednički kolosek i nadam se da ćemo nastaviti sa dobrom igrom i na narednim susretima - rekao je Nikola Jokić za RTS

Prokomentarisao je i svoju veliku minutažu, kao i nagradu za najboljeg igrača meseca.

- Ne kontrolišem svoje minute, to je na treneru. Igram koliko mi kažu. Imao sam sjajan mesec, mogli smo da imamo par pobeda više doduše, ali nekada mora i da se izgubi valjda", naveo je Jokić.

Istakao je da je gledao mečeve reprezentacije Srbije i čestitao saigračima na dva trijumfa u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

- Naravno da sam gledao. Čestitam momcima i zahvalan sam im što su se odazvali, što su se borili i što su pobedili na kraju. Selektoru čestitam na prve dve pobede na klupi", izjavio je Jokić.

Na kraju je kratko prokomentarisao i nešto lošiju odbranu Denvera u prethodnom periodu.

- Na poslednjih pet mečeva smo imali najbolji napad i najgoru odbranu. Sigurno moramo da budemo na boljem nivou, ukoliko želimo nešto da uradimo u ovoj sezoni", zaključio je Jokić za RTS.

Denver naredni meč igra protiv ekipe Atlante u noći između petka i subote.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

