UDRI, TUCI NE POMAŽE! Prebili Nikolu Jokića, pa se hvatali za glavu, a on... (VIDEO)

Šok terapija Denvera je uspela.

FOTO: Tanjug/AP

Trener Nagetsa Dejvid Adelman je trgnuo ekipu nakon nekoliko poraza od timova koji definitivno nisu na njihovom nivou, pa su na gostovanju kod Indijane slavili – 135:120!

Nikola Jokić je konačno bio okružen ekipom koja je zaličila na šampionsku i koju je, naravno, Srbin opet predvodio. Ubacio je 24 koša (17-9, 4-1 za tri), imao 13 dodavanja i skočio 8 puta i dobio ogromne batine od igrača Indijane, na koje su i sudije često bile neme.

Ono što može da raduje Denver je činjenica da Marej počinje da pronalazi pravu formu a u ovom meču je bio savršeno raspucan a manje vodio računa da razigra druge. Ali, lako je kad pored sebe imaš Nikolu. Na kraju, plejmejker Nagetsa je brojao do rekordnih 52 poena ove godine, uz sjajan procenat šuta (25-19), 4 asistencije i 6 skokova. Od ostalih solidnu partiju je pružio Brus Braun (14p, 4sk), a Votson je uvacio 11 (7sk).

Domaćin, koji i dalje igra bez lidera Halibartona, oslonio se ponajviše na Paskala Siakama (23p, 4as), Nembhard je postigao 16(7as), a Maturin 15(7sk).

Što se tiče samog meča, razlika između najefikasnije ekipe NBA lige i protivnika oslabljenog povredama bila je očigledna. Denver je stigao do svog drugog najefikasnijeg meča ove sezone. Nagetsi su krenuli u beg serijom 13:0 u prvoj četvrtini (27:17), a kada je Indijana prišla na 50:45 sredinom druge deonice, domaći su ubacili u brzinu više i odgovorili serijom 22:3, držeći Pejserse bez poena više od četiri minuta.

Tim iz Kolorada je sredinom treće četvrtine otišao i na +29 (92:63), izgledalo je da će završiti posao rutinski, ali je Indijana u poslednjoj deonici uspela da smanji razliku na 13 poena nekoliko puta, iako nije ozbiljno zapretila.

Denver je sada sa skorom 15-6 na 5.mestu Zapadne konferencije, dok je Indijana na dnu Istoka, 14.mesto (4-18). Inače, Nagetsi ulaze u turneju od tri gostovanja, a sledeći meč igraju u petak protiv Atlante.