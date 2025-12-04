UDRI, TUCI NE POMAŽE! Prebili Nikolu Jokića, pa se hvatali za glavu, a on... (VIDEO)
Šok terapija Denvera je uspela.
Trener Nagetsa Dejvid Adelman je trgnuo ekipu nakon nekoliko poraza od timova koji definitivno nisu na njihovom nivou, pa su na gostovanju kod Indijane slavili – 135:120!
Nikola Jokić je konačno bio okružen ekipom koja je zaličila na šampionsku i koju je, naravno, Srbin opet predvodio. Ubacio je 24 koša (17-9, 4-1 za tri), imao 13 dodavanja i skočio 8 puta i dobio ogromne batine od igrača Indijane, na koje su i sudije često bile neme.
Ono što može da raduje Denver je činjenica da Marej počinje da pronalazi pravu formu a u ovom meču je bio savršeno raspucan a manje vodio računa da razigra druge. Ali, lako je kad pored sebe imaš Nikolu. Na kraju, plejmejker Nagetsa je brojao do rekordnih 52 poena ove godine, uz sjajan procenat šuta (25-19), 4 asistencije i 6 skokova. Od ostalih solidnu partiju je pružio Brus Braun (14p, 4sk), a Votson je uvacio 11 (7sk).
Domaćin, koji i dalje igra bez lidera Halibartona, oslonio se ponajviše na Paskala Siakama (23p, 4as), Nembhard je postigao 16(7as), a Maturin 15(7sk).
Što se tiče samog meča, razlika između najefikasnije ekipe NBA lige i protivnika oslabljenog povredama bila je očigledna. Denver je stigao do svog drugog najefikasnijeg meča ove sezone. Nagetsi su krenuli u beg serijom 13:0 u prvoj četvrtini (27:17), a kada je Indijana prišla na 50:45 sredinom druge deonice, domaći su ubacili u brzinu više i odgovorili serijom 22:3, držeći Pejserse bez poena više od četiri minuta.
Tim iz Kolorada je sredinom treće četvrtine otišao i na +29 (92:63), izgledalo je da će završiti posao rutinski, ali je Indijana u poslednjoj deonici uspela da smanji razliku na 13 poena nekoliko puta, iako nije ozbiljno zapretila.
Denver je sada sa skorom 15-6 na 5.mestu Zapadne konferencije, dok je Indijana na dnu Istoka, 14.mesto (4-18). Inače, Nagetsi ulaze u turneju od tri gostovanja, a sledeći meč igraju u petak protiv Atlante.
Preporučujemo
A DENVER - "ŠOKIRAN": NBA donela odluku - Nikola Jokić u centru pažnje
03. 12. 2025. u 07:13
"UH, NIJE DOBRO"! Nikola Jokić zbunjen, nešto će da se menja u Koloradu (VIDEO)
02. 12. 2025. u 08:46
SRBIN JE POMERIO SVE GRANICE: Nikola Jokić igra bez promašaja!
01. 12. 2025. u 08:50
"GOREĆE" NOU KAMP: Barsa dočekuje razigrani Atletiko u meču koji ima ozbiljan uticaj na borbu za titulu
BARSELONA i Atletiko Madrid sudariće se u utorak uveče na „Kamp Nou“ (21.00) u meču koji može ozbiljno da pomeri ravnotežu u borbi za titulu. Katalonci brane prvo mesto, dok „jorgandžije“ jure osmi uzastopni trijumf u svim takmičenjima koji bi ih izjednačio sa Barsom po broju osvojenih bodova.
02. 12. 2025. u 07:30
ZBOG SRBIJE (OPET) ZGROZILI SVET: Evo šta su sad uradili huligani iz Bosne!
Bosanski navijači opet su šokirali mnoge.
03. 12. 2025. u 17:13
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)