POBEDIO LEJKERSE PA ISPROZIVAO LEBRONA: "DŽejms voli kada mu se klanjaju, ja to ne činim!"

Finiks Sansi su pobedili Los Anđeles Lejkerse rezultatom 125:108 a najbolji igrač na meču Dilan Bruks, pecnuo je izjavom Lebrona Džejmsa nakon meča.

Foto: Profimedia

- Ja sam takmičar. Ne volim baš smejanje, kikotanje i sve to. Samo želim da mu stavim do znanja da sam ovde i da se još uvek uzdižem, rekao je pa dodao:

- On voli ljude koji mu se klanjaju. Ja se ne klanjam. To ga ili uzbuđuje ili ga iritira - rekao je Dilan Bruks.

