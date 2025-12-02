POBEDIO LEJKERSE PA ISPROZIVAO LEBRONA: "DŽejms voli kada mu se klanjaju, ja to ne činim!"
Finiks Sansi su pobedili Los Anđeles Lejkerse rezultatom 125:108 a najbolji igrač na meču Dilan Bruks, pecnuo je izjavom Lebrona Džejmsa nakon meča.
- Ja sam takmičar. Ne volim baš smejanje, kikotanje i sve to. Samo želim da mu stavim do znanja da sam ovde i da se još uvek uzdižem, rekao je pa dodao:
- On voli ljude koji mu se klanjaju. Ja se ne klanjam. To ga ili uzbuđuje ili ga iritira - rekao je Dilan Bruks.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
