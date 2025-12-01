PALA ODLUKA! Evo ko će sedeti na klupi Partizana protiv Bajerna iz Minhena
PARTIZAN je u subotu i zvanično ostao bez šefa stručnog štaba, pošto je Željko Obradović odlučio da ne prihvati molbu da ostane na klupi crno-belih.
Pokušala je uprava Partizana na čelu sa predsednikom Ostojom Mijailovićem sve da zadrži proslavljenog stručnjaka, koji je, ipak, ostao pri prvobitnoj odluci da se povuče i mesto prepusti nekom drugom u nastavku sezone.
Mijailović je, između ostalog, u velikom intervjuu na televiziji "Euronews" poručio da nije razgovarao ni sa jednim stručnjakom, ali kako se može čuti u ovom trenutku najveće šanse da započne drugi mandat u Humskoj ima harizmatični italijanski trener Andrea Trinkijeri.
Ipak, Trinkijeri neće doći u klub pred veoma važan meč protiv minhenskog Bajerna u Evroligi (četvrtak, 20.45, Beogradska Arena), te je mnoge zanimalo ko će voditi crno-bele na ovoj utakmici i kome će u ruke upasti "vruć krompir".
Prema saznanjima beogradskih medija iz izvora bliskih Partizanu, ekipu će na meču protiv Bajerna voditi Mirko Ocokoljić, jedan od trenera koji je već bio u stručnom štabu.
Ocokoljić je u Partizan stigao kao zamena za Bogdana Karaičića koji je na početku sezone otišao u Aris.
Pre nego što je postao pomoćnik Žocu u Partizanu, Mirko Ocokoljić bio je saradnik i Saše Obradovića u Monaku. Čak je i u nekoliko navrata sam vodio ekipu Monaka, a bio je i deo stručnog štaba koji je osvojio Evrokup.
Sa velikim uspehom bio je pomoćnik i Zvezdanu Mitroviću, a radio je sa velikim zvezdama kao što je Majk Džejms. Radio je i u Asvelu, Azovmašu, kao i mladoj reprezentaciji Srbije, ali i univerzitetskoj selekciji Crne Gore.
