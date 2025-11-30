JOKIĆ GLEDA I NE VERUJE: Stef Kari dobio pojačanje - stigao mu najbolji trojkaš NBA lige! Sad strepe odbrane rivala, pa i Denverova!
Nikola Jokić je saznao za jednu neočekivanu vest.
Naime, Stef Kari, možda i najbolji šuter svih vremena, u Golden Stejtu će od srede imati za saigrača - najboljeg NBA trojkaša iz prošle sezone:
Sopstvenog brata.
Kako javlja Šams Čaranija, novinar I-Es-Pi-En-a (ESPN), Set Kari se sa upravom Voriorsa dogovorio o potpisivanju ugovora do kraja sezone.
Set je bio slobodan igrač do ovog trenutka, a prošle sezone, svoje 11. u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu, šutirao je sa distance sa nestvarnih 45,6% uspešnosti.
Sada stiže kod starijeg brata Stefa, četvorostrukog NBA šampiona, dvostrukog MVP-a lige i 11 puta učesnika Ol-star takmičenja (koji ove sezone ima proseke od 27,9 poena, 3,7 skokova i četiri asistencije po utakmici, uz 39,1% šuta za tri ove sezone (u celokupnoj karijeri taj prosek mu je čak 42,3%).
"Ratnici" su trenutno na učinku 11-10, dovljnom tek za osmo mesto u Zapadnoj konferenciji u kojoj su na vrhu Oklahoma siti Tanderi sa 19-1, i to ispred Los Anđeles Lejkersa (14-4), Hjuston roketsa (12-4), Denver nagetsa (14-5)...
NBA liga - tabela Zapadne konferencije
Nikola Jokić - ugovor, plata
Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.
U narednoj još više, 59.033.114, ali...
Potom sledi "začkoljica".
Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama.
