TURČIN VREBA: Ergin Ataman: Partizan je u teškoj situaciji, ali...

Trener košarkaša Panatinaikosa Ergin Ataman izjavio je danas pred utakmicu 13. kola Evrolige da se Partizan nalazi u teškoj situaciji, ali da ima najboljeg trenera u Evropi i dodao da njegova ekipa mora dobro da se spremi za duel sa "crno-belima".

FOTO: FIBA.Basketball

Košarkaši Panatinaikosa dočekaće u utorak od 20.15 časova Partizan u "OAKA" areni u Atini.



"Ne bih voleo da igramo kao u prvom poluvremenu protiv Dubaija. Moramo da budemo agresivni kao u drugom poluvremenu, uz navijače koji će nam pomoći da odigramo još bolje. Da budemo odlučni od početka utakmice jer ne možete uvek preokrenuti u drugom poluvremenu. Ovo nema veze sa tim da li je meč kod kuće ili u gostima, morate biti agresivni tokom cele utakmice", rekao je Ataman, a prenosi sajt kluba.



On je naveo da je važno da njegova ekipa bude spremna za svaku situaciju tokom meča.



"Partizan je izgubio u prethodnoj utakmici, ali uprkos tom porazu, oni su veoma opasan tim sa veoma dobrim igračima, visokog nivoa kao što su Sterling Braun, Dvejn Vašington, Tajrik Džons, Nik Kalates. Ne zaboravite da, uprkos činjenici da su u teškoj situaciji, imaju najboljeg trenera u Evropi, tako da on zna kako da se nosi sa ovim situacijama", izjavio je trener Panatinaikosa.







Košarkaš Panatinaikosa Nikos Rogavopulos rekao je da njegova ekipa mora da iskoristi dobru formu u kojoj se nalazi.



"Igramo veoma važnu utakmicu kod kuće. Zaista nam je potrebna ova pobeda i mislim da ćemo uspeti. Imamo samopouzdanje i učinićemo sve što je potrebno da dođemo do pobede. Mislim da Partizan ima odličan tim, sigurno su imali utakmice koje su mogli da dobiju. Neki timovi su isto tako počeli, ali je još uvek veoma rano. Poštujemo ih, imaju veoma dobrog trenera", izjavio je Rogavopulos.



Panatinaikos se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i četiri poraza, dok je Partizan na 18. poziciji sa učinkom 4-8.

