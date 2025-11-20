LOŠE VESTI ZA EGZUMA: Bivši igrač Partizana završio sezonu!

BIVŠI košarkaš Dante Egzum završio je sezonu u kojoj do sad nije odigrao nijedan minut.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, član Dalas maveriksa će morati na operaciju kolena, preneo je Šams Čaranija. On je poslednji meč 13. aprila, u porazu od Memfisa (132:97).

Dallas Mavericks guard Dante Exum will undergo season-ending knee surgery. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 20, 2025

Australijanac od 2023. godine nosi dres tima iz Teksasa u koji je stigao posle odlične sezone u crno-belom dresu.

Egzum je u karijeru nastupao još za Jutu džez i Klivledn kavalirse u NBA ligi, dok je u Evropi nosio i dres Barselone.

