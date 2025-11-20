Košarka

LOŠE VESTI ZA EGZUMA: Bivši igrač Partizana završio sezonu!

Časlav Vuković

20. 11. 2025. u 22:30

BIVŠI košarkaš Dante Egzum završio je sezonu u kojoj do sad nije odigrao nijedan minut.

ЛОШЕ ВЕСТИ ЗА ЕГЗУМА: Бивши играч Партизана завршио сезону!

FOTO: Tanjug/AP

Naime, član Dalas maveriksa će morati na operaciju kolena, preneo je Šams Čaranija. On je poslednji meč 13. aprila, u porazu od Memfisa (132:97).

Australijanac od 2023. godine nosi dres tima iz Teksasa u koji je stigao posle odlične sezone u crno-belom dresu.

Egzum je u karijeru nastupao još za Jutu džez i Klivledn kavalirse u NBA ligi, dok je u Evropi nosio i dres Barselone.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VODITELJKI ZATVORENO OKO: Baš je strašno, baš me boli (FOTO)

VODITELjKI ZATVORENO OKO: "Baš je strašno, baš me boli" (FOTO)