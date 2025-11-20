LOŠE VESTI ZA EGZUMA: Bivši igrač Partizana završio sezonu!
BIVŠI košarkaš Dante Egzum završio je sezonu u kojoj do sad nije odigrao nijedan minut.
Naime, član Dalas maveriksa će morati na operaciju kolena, preneo je Šams Čaranija. On je poslednji meč 13. aprila, u porazu od Memfisa (132:97).
Australijanac od 2023. godine nosi dres tima iz Teksasa u koji je stigao posle odlične sezone u crno-belom dresu.
Egzum je u karijeru nastupao još za Jutu džez i Klivledn kavalirse u NBA ligi, dok je u Evropi nosio i dres Barselone.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"
20. 11. 2025. u 19:22
JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo novih tipova za goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
20. 11. 2025. u 08:20
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)