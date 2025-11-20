KODI, SRBINE! Potez Miler-Mekintajera oduševio sve... ali ne i Bugare! (FOTO)
CRVENA zvezda je otišla put Valensije gde je očekuje utakmica 12. kola Evrolige, a posebnu pažnju izazvao je jedan detalj kod Kodija Miler-Mekintajera.
Naime, on je nosio kačket sa grbom naše zemlje i natpisom Srbija. Očigledno da plejmejkeru crveno-belih prija igranje u Beogradu.
- Lep kačket, Kodi - piše na klupskoj društvenoj mreži "X".
Miler-Mekintajer inače ima pasoš Bugarske i nastupa za reprezentaciju te zemlje, a ove sezone je jedan od najboljih igrača Crvene zvezde.
On do sad u Evroligi prosečno beleži 13,6 poena, 6,9 asistencija, 3,9 skokova i 1,2 ukradenu loptu po utakmici.
Podsetimo, utakmica Valensija - Crvena zvezda igra se u petak od 21 čas.
