"MOJI IGRAČI SU HEROJI": Saša Obradović emotivan nakon pobede Zvezde protiv Monaka

Александар Илић
Aleksandar Ilić

13. 11. 2025. u 22:14

Košarkaši Crvene zvezde u 11. kolu Evrolige sastali su se sa Monakom. Slavio je domaćin 91:79, a nakon meča aktuelni trener domaćina i bivši gostiju, Saša Obradović izneo je utiske.

FOTO: Ata images

On je pred kamerama Evroliga TV govorio o duelu, iznevši prve utiske: 

- Čestitam mom timu. Neverovatan posao su uradili, posebno u drugom poluvremenu. Odbrana nas je stavila u ovu situaciju. Moji igrači su heroji. Sedmorica u rotaciji, bez povređenih, bili smo na putu, i opet su pronašli način da pobede i sačuvaju koncentraciju. Ponosan sam na njih - rekao je Obradović. 

Pohvaljen je od strane novinarke Kristine Tomić da je preporodio igrače crveno-belih, a kratko je odgovorio na to u šaljivom tonu: 

- U klubu su odradili dobar posao jer su me angažovali - sa osmehom je poručio za kraj. 

