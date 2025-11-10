DOKLE VIŠE? Stigle nove loše vesti za navijače Partizana
PARTIZAN nikako da uhvati ritam i kompletira redove.
Povreda Karlika Džonsa je i te kako izbacila crno-bele iz koloseka, ali tu nije kraj problemima u Humskoj.
Partizan dočekuju Monako u meču 10. kola Evrolige bez dvojice povređenih igrača – Vanje Marinkovića i Arijana Lakića. Marinković zbog problema sa leđima, a Lakić zbog povrede ramena, neće biti u sastavu crno-belih za duel sa ekipom iz Kneževine.
Dobra vest za tim Željka Obradovića jeste povratak Džabarija Parkera. Američki krilni igrač se vratio u sastav i biće na raspolaganju treneru Partizana za predstojeći duel.
Time su otklonjene sumnje koje su se pojavile u grčkim medijima da bi Parker mogao da napusti klub.
Partizan “kneževe” dočekuje sa željom da popravi utisak, prekine niz od četiri poraza i nastavi borbu za plasman u gornji deo tabele Evrolige. Utakmica protiv Monaka na programu je u utorak od 20.30 u Beogradskoj areni.
