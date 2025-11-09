Košarka

DOBRA UVERTIRA ZA PARTIZAN: Monako pobedio u domaćem šampionatu pred gostovanje crno-belima u Evroligi

Filip Milošević

09. 11. 2025. u 19:07

Košarkaši Monaka pobedili su Sen Kanten 92:84 u okviru šampionata Francuske.

ДОБРА УВЕРТИРА ЗА ПАРТИЗАН: Монако победио у домаћем шампионату пред гостовање црно-белима у Евролиги

FOTO: Profimedia

Ekipa Vasilisa Spanulisa napravila je trijumfalnu uvertiru pred dolazak u Beograd na gostovanje Partizanu u 10. kolu Evrolige, Taj meč je na programu u utorak od 20.30 časova.

Najbolji u redovima Monaka bili su Metju Strazel sa 21 poenom i Eli Okobo sa 14.

