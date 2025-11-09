KRAJ SERIJE DARKA RAJAKOVIĆA: Toronto poražen od Filadelfije, Finiks savladao Bogdanovićeve Kliperse
Košarkaši Finiksa pobedili su danas u gostima ekipu Los Anđeles Klipersa rezultatom 114:103 u utakmici NBA lige.
U pobedničkom timu briljirao je Devin Buker, koji je zabeležio 21 poen, 10 skokova i devet asistencija.
Kod domaćih, najbolji je bio hrvatski košarkaš Ivica Zubac, koji je postigao 21 poen i imao 15 uhvaćenih lopti i četiri asistencije. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije igrao.
Košarkaši Dalasa savladali su u gostima ekipu Vašingtona rezultatom 111:105. U timu iz Dalasa najefikasniji je bio Nadži Maršal sa 30 poena.
U domaćoj ekipi istakao se Si Džej Mekalum sa 25 poena, dok srpski košarkaš Tristan Vukčević nije igrao.
Košarkaši Filadelfije pobedili su na svom terenu Toronto rezultatom 130:120. Najefikasniji u timu Filadelfije bio je Tajris Maksi sa 31 poenom, dok je Džoel Embid ubacio 29.
U ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, najbolji su bili Imanuel Kvikli i Er Džej Beret sa po 22 poena.
U ostalim današnjim mečevima NBA lige, postignuti su sledeći rezultati: Atlanta - LA Lejkers 122:102, Klivlend - Čikago 128:122, Majami - Portland 136:131, San Antonio - Nju Orleans 126:119 i Denver - Indijana 117:100.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
UŽASNE VESTI ZA NIKOLU JOKIĆA: Neverovatno šta su mu uradili
08. 11. 2025. u 08:18
RASTURIO IH NA PARAM PARČAD: Nikola Jokić svojom magijom očarao planetu (VIDEO)
08. 11. 2025. u 08:42
NIKOLIN ŠOU O KOME BRUJI AMERIKA: Jokić se uključio u program i poručio ovo... (VIDEO)
08. 11. 2025. u 09:26
PARTIZAN ČUVA PRVO MESTO: "Crno-beli" su zauzeli tron Superlige Srbije i ne planiraju da siđu sa njega
PARTIZAN je sredinom nedelje pobedom nad Javorom preuzeo prvo mesto, a priliku da se učvrsti na njemu imaće danas od 18.30 kada bude ugostio Novi Pazar.
09. 11. 2025. u 09:40
SVET JE ZATEČEN: Evo šta je Severna Koreja upravo uradila
Severna Koreja se u žiži svetske javnosti nađe kada nečim iznenadi svoju neposrednu okolinu, ali najnovije vesti vezane za tu državu - iznenadile su čitavu planetu.
09. 11. 2025. u 14:00
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)