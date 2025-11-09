KRAJ SERIJE DARKA RAJAKOVIĆA: Toronto poražen od Filadelfije, Finiks savladao Bogdanovićeve Kliperse

Košarkaši Finiksa pobedili su danas u gostima ekipu Los Anđeles Klipersa rezultatom 114:103 u utakmici NBA lige.

FOTO: Tanjug/AP

U pobedničkom timu briljirao je Devin Buker, koji je zabeležio 21 poen, 10 skokova i devet asistencija.

Kod domaćih, najbolji je bio hrvatski košarkaš Ivica Zubac, koji je postigao 21 poen i imao 15 uhvaćenih lopti i četiri asistencije. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije igrao.

Košarkaši Dalasa savladali su u gostima ekipu Vašingtona rezultatom 111:105. U timu iz Dalasa najefikasniji je bio Nadži Maršal sa 30 poena.

U domaćoj ekipi istakao se Si Džej Mekalum sa 25 poena, dok srpski košarkaš Tristan Vukčević nije igrao.

Košarkaši Filadelfije pobedili su na svom terenu Toronto rezultatom 130:120. Najefikasniji u timu Filadelfije bio je Tajris Maksi sa 31 poenom, dok je Džoel Embid ubacio 29.

U ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, najbolji su bili Imanuel Kvikli i Er Džej Beret sa po 22 poena.

U ostalim današnjim mečevima NBA lige, postignuti su sledeći rezultati: Atlanta - LA Lejkers 122:102, Klivlend - Čikago 128:122, Majami - Portland 136:131, San Antonio - Nju Orleans 126:119 i Denver - Indijana 117:100.

