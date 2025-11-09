Košarka

KRAJ SERIJE DARKA RAJAKOVIĆA: Toronto poražen od Filadelfije, Finiks savladao Bogdanovićeve Kliperse

Александар Илић
Aleksandar Ilić

09. 11. 2025. u 09:33

Košarkaši Finiksa pobedili su danas u gostima ekipu Los Anđeles Klipersa rezultatom 114:103 u utakmici NBA lige.

КРАЈ СЕРИЈЕ ДАРКА РАЈАКОВИЋА: Торонто поражен од Филаделфије, Финикс савладао Богдановићеве Клиперсе

FOTO: Tanjug/AP

U pobedničkom timu briljirao je Devin Buker, koji je zabeležio 21 poen, 10 skokova i devet asistencija. 

Kod domaćih, najbolji je bio hrvatski košarkaš Ivica Zubac, koji je postigao 21 poen i imao 15 uhvaćenih lopti i četiri asistencije. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije igrao.

Košarkaši Dalasa savladali su u gostima ekipu Vašingtona rezultatom 111:105. U timu iz Dalasa najefikasniji je bio Nadži Maršal sa 30 poena.

U domaćoj ekipi istakao se Si Džej Mekalum sa 25 poena, dok srpski košarkaš Tristan Vukčević nije igrao.

Košarkaši Filadelfije pobedili su na svom terenu Toronto rezultatom 130:120. Najefikasniji u timu Filadelfije bio je Tajris Maksi sa 31 poenom, dok je Džoel Embid ubacio 29.

U ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, najbolji su bili Imanuel Kvikli i Er Džej Beret sa po 22 poena.

U ostalim današnjim mečevima NBA lige, postignuti su sledeći rezultati: Atlanta - LA Lejkers 122:102, Klivlend - Čikago 128:122, Majami - Portland 136:131, San Antonio - Nju Orleans 126:119 i Denver - Indijana 117:100.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZELENSKI PONOVO UDARA: Dva ukaza i nove optužbe protiv Moskve

ZELENSKI PONOVO UDARA: Dva ukaza i nove optužbe protiv Moskve