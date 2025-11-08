UŽASNE VESTI ZA NIKOLU JOKIĆA: Neverovatno šta su mu uradili

NIKOLA Jokić pokorio je i ove sezone NBA ligu. Beleži tripl-dabl prosek, ali to nije ni izbliza dovoljno da bude na bude svrstan na sam vrh MVP trke.

FOTO: Tanjug/AP

Izašao je presek u MVP trci, a Nikola je tek na trećem mestu. Ispred njega su Šej Gildžs-Aleksander i Janis Adetokumbo.

Iako trostruki MVP ima prosek za poštovanje, 24,1 poena, 13,4 skoka i 12 asistencija, to nije bilo dovoljno.

Na drugom mestu sa 32,3 poena, 12,6 skokova i 6,3 asistencije je Janis Adetokumbo iz Milvokija, a aktuelni MVP Šej Gildžus Aleksander je prvi iako je u dve od tri kategorije osetno lošiji od Jokića. On beleži 33,3 poena, 6,3 asistencije i 5,4 skoka po utakmici.

https://t.co/wWGNmWnCY9 updated MVP Ladder:



1. Shai Gilgeous-Alexander

2. Giannis Antetokounmpo

3. Nikola Jokic

4. Victor Wenbanyama

5. Luka Doncic

6. Josh Giddey

7. Tyrese Maxey

8. Donovan Mitchell

9. Stephen Curry

10. Alperen Sengun



(h/t @Fullcourtpass ) pic.twitter.com/zj8iDDgTUl — NBACentral (@TheDunkCentral) November 7, 2025

Iza Jokića našao se Viktor Vembanjama koji nakon dugog oporavka od duboke venske tromboze igra neverovatno.

Luka Dončić je tek na petom mestu iako ređa pobede sa Lejkersima, a šesti je novi lider Bulsa Džoš Gidi.

Top 10 zatvaraju Tajris Maksi, Donovan Mičel, Stef Kari i Alperen Šengun.

BONUS VIDEO: Doček Alekse Avramovića, Marka Marinovića i Feđe Sretenovića na trgu u Čačku