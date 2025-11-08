Košarka

UŽASNE VESTI ZA NIKOLU JOKIĆA: Neverovatno šta su mu uradili

Новости онлајн

08. 11. 2025. u 08:18

NIKOLA Jokić pokorio je i ove sezone NBA ligu. Beleži tripl-dabl prosek, ali to nije ni izbliza dovoljno da bude na bude svrstan na sam vrh MVP trke.

УЖАСНЕ ВЕСТИ ЗА НИКОЛУ ЈОКИЋА: Невероватно шта су му урадили

FOTO: Tanjug/AP

Izašao je presek u MVP trci, a Nikola je tek na trećem mestu. Ispred njega su Šej Gildžs-Aleksander i Janis Adetokumbo. 

Iako trostruki MVP ima prosek za poštovanje, 24,1 poena, 13,4 skoka i 12 asistencija, to nije bilo dovoljno. 

Na drugom mestu sa 32,3 poena, 12,6 skokova i 6,3 asistencije je Janis Adetokumbo iz Milvokija, a aktuelni MVP Šej Gildžus Aleksander je prvi iako je u dve od tri kategorije osetno lošiji od Jokića. On beleži 33,3 poena, 6,3 asistencije i 5,4 skoka po utakmici.

Iza Jokića našao se Viktor Vembanjama koji nakon dugog oporavka od duboke venske tromboze igra neverovatno. 

Luka Dončić je tek na petom mestu iako ređa pobede sa Lejkersima, a šesti je novi lider Bulsa Džoš Gidi. 

Top 10 zatvaraju Tajris Maksi, Donovan Mičel, Stef Kari i Alperen Šengun.

BONUS VIDEO: Doček Alekse Avramovića, Marka Marinovića i Feđe Sretenovića na trgu u Čačku 

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PARTIZAN BOLJI OD VOJVODINE: Crno-beli u derbiju 9.kola ARKUS lige za rukometaša savladali Novosađane
Ostali sportovi

0 0

PARTIZAN BOLJI OD VOJVODINE: Crno-beli u derbiju 9.kola ARKUS lige za rukometaša savladali Novosađane

RUKOMETAŠI Partizana su u derbiju 9.kola ARKUS lige na svom terenu oduvali Vojvodinu sa 35:30 (19:10). Novosađani su samo zapretili u prvom minutu, poveli sa 2:0, ali je domaćin serijom 7:0 preokrenuo rezultat i rešio pitanje pobednika. Šampion je imao i plus 11, ali su Novosađani u finišu ublažili poraz. Briljirao je golman Beograđana Trnavac sa 14 odbrana.

07. 11. 2025. u 22:23

Politika
Tenis
Fudbal
NOVOSTI SAZNAJU: Uhapšena lica povezana sa slučajem ubačeni snajperisti

"NOVOSTI" SAZNAJU: Uhapšena lica povezana sa slučajem "ubačeni snajperisti"