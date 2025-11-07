Košarka

GOTOVO JE! Stranac ode iz Partizana

Новости онлине

07. 11. 2025. u 10:37

PARTIZAN ga se konačno rešio!

ГОТОВО ЈЕ! Странац оде из Партизана

FOTO: N. Skenderija

Posle višemesečne neizvesnosti, Partizan i Ife Lundberg konačno su pronašli zajednički jezik, pa će Danac postati igrač Makabija. Prema nezvaničnim informacijama "Mocart sporta", pao je dogovor ekipe iz Humske i Ponosa Izraela oko transfera  i sada se radi na poslednjim detaljima kako bi posao bio i zvanično okončan.

Kako saznaje "Mocart sport" Makabi Tel Aviv preuzeće veliki deo Lundbergove plate, što je odlična situacija za Partizan koji je bio opterećen njegovim primanjima, iako je od letos bio precrtan.

FOTO: Tanjug/AP

 

Danac je sve vreme radio individualno i nije dolazio u Beograd da odradi pripreme sa ekipom, a posle Makabijevog insistiranja došlo je do dogovora svih strana. Klub iz Humske neće dobiti obeštećenje, ali je velika stvar što se rešio njegove plate. Izraelski mediji su nedavno pisali da je došlo do pomaka u pregovorima, a sada je stvar rešena.

Telesport na ovu priču dodaje da će Makabi plaćati 800.000 evra, a Partizan Mozzart Bet 500.000 evra od Lundbergove plate.

Beku rođenom u Kopenhagenu će Makabi biti četvrti evroligaški klub u karijeri posle moskovskog CSKA, bolonjskog Virtusa i Partizan.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

