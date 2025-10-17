"IZVINJAVAM SE KODIJU, ALI..." Miler-Mekentajer "oduvao" Real, a Đurović poručio OVO
VELIKI podvig ostvarila je Crvena zvezda pobedom nad Real Madridom, a zanimljivu izjavu dao je nakon meča Vlado Đurović.
Crveno-beli su odigrali fantastično, slavili rezultatom 90:75, a onda je na scenu u studiju stupio prekaljeni košarkaški stručnjak, a sada analitičar Vlade Đurović.
On je od početka sezone oštro kritikovao Kodija Milera-Mekintajera, uporno ponavljao da on ne može da bude prvi plejmejker ekipe i da se novi pod hitno dovede, ali Amerikanac sa bugarskim pasošem je večeras briljirao i predvodio Zvezdu sa 18 poena, osam skokova i osam asistencija.
Iskusni trenerski vuk je nastupio šmekerski nakon susreta, ustao sa stolice, poklonio se Kodiju i rekao sledeće:
- Najbolja utakmica od kad je u Zvezdi, dubok nakon. Odigrao je kao dokotor, izvinjavam mu se na onom što sam govorio, ali mislim da Zvezdi i dalje treba još jedan kvalitetan plej. Saša Obradović je bio fantastičan, ali Kodija moram da istaknem, kazao je Đurović.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
