VELIKI GRČKI DERBI PRIPAO DOMAĆINU: Olimpijakos u neizvesnoj završnici nadigrao Panatinaikos
Košarkaši Olimpijakosa savladali su Panatinaikos u velikom grčkom derbiju u tamošnjem prvenstvu sa 90:86.
Na poluvremenu su gosti imali pet poena prednosti, međutim u nastavku su crveno-beli suzbili redove i uspeli u neizvesnoj završnici da dođu do trijumfa.
Najbolji pojedinci u pobedničkom timu bili su Vezenkov sa 22, Dorsi sa 16 i Nikola Milutinov sa 12 poena.
U poraženom timu najbolji je bio Šorts sa 19 poena i Toliopulos sa 14.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
SFEROPULOS VEĆ PRONAŠAO NOVI KLUB?! Mogao bi da potpiše za "bratski" tim Partizana
12. 10. 2025. u 19:35
VELIKI IZAZOV ZA SAŠU OBRADOVIĆA: Zvezda u problemu pred Žalgiris, nema ko da igra beka
12. 10. 2025. u 18:50
HITNO SE OGLASILA ZVEZDA: Hospitalizovan Tajson Karter
12. 10. 2025. u 14:36
OVO ĆE OBRADOVITI ZVEZDAŠE: Junak meča sa Fenerbahčeom u stručnom štabu Saše Obradovića
11. 10. 2025. u 19:03
SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.
12. 10. 2025. u 07:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)