VELIKI GRČKI DERBI PRIPAO DOMAĆINU: Olimpijakos u neizvesnoj završnici nadigrao Panatinaikos

Košarkaši Olimpijakosa savladali su Panatinaikos u velikom grčkom derbiju u tamošnjem prvenstvu sa 90:86.

FOTO: EPA

Na poluvremenu su gosti imali pet poena prednosti, međutim u nastavku su crveno-beli suzbili redove i uspeli u neizvesnoj završnici da dođu do trijumfa.

Najbolji pojedinci u pobedničkom timu bili su Vezenkov sa 22, Dorsi sa 16 i Nikola Milutinov sa 12 poena.

U poraženom timu najbolji je bio Šorts sa 19 poena i Toliopulos sa 14.

