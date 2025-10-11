ABA LIGA: Spartak "razbio" Beč, FMP uz dosta muke savladao Studentski centar
Košarkaši Spartaka iz Subotice pobedili su večeras na svom terenu ekipu Beča rezultatom 79:66 u meču drugog kola grupe B ABA lige.
Najefikasniji u ekipi Spartaka bio je Igor Drobnjak sa 21 poenom. Kendri Kenedi i Nikola Rebić postigli su po 11 poena, a Danilo Nikolić je ubacio 10.
U redovima Beča istakao se Rašid Mahalbašić sa 12 poena, dok je Gregor Glas postigao 11.
Spartak sada ima dve pobede u ABA ligi, dok Beč ima jedan trijumf i jedan poraz.
Košarkaši FMP-a savladali su na svom terenu Studentski centar sa 87:80.
Džosua Skot i Filip Barna bili su najefikasniji u ekipi FMP sa po 19 postignutih poena.
U ekipi Studentskog centra istakli su se Amar Gegić i Aleksa Ilić sa po 15 ubačenih poena.
FMP sada ima pobedu i poraz u ABA ligi, dok Studentski centar ima dva poraza.
