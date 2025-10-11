Košarka

ABA LIGA: Spartak "razbio" Beč, FMP uz dosta muke savladao Studentski centar

Filip Milošević

11. 10. 2025. u 20:35

Košarkaši Spartaka iz Subotice pobedili su večeras na svom terenu ekipu Beča rezultatom 79:66 u meču drugog kola grupe B ABA lige.

АБА ЛИГА: Спартак разбио Беч, ФМП уз доста муке савладао Студентски центар

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Najefikasniji u ekipi Spartaka bio je Igor Drobnjak sa 21 poenom. Kendri Kenedi i Nikola Rebić  postigli su po 11 poena, a Danilo Nikolić je ubacio 10.

U redovima Beča istakao se Rašid Mahalbašić sa 12 poena, dok je Gregor Glas postigao 11.
Spartak sada ima dve pobede u ABA ligi, dok Beč ima jedan trijumf i jedan poraz.

Košarkaši FMP-a savladali su na svom terenu Studentski centar sa 87:80.

Džosua Skot i Filip Barna bili su najefikasniji u ekipi FMP sa po 19 postignutih poena.
U ekipi Studentskog centra istakli su se Amar Gegić i Aleksa Ilić sa po 15 ubačenih poena.

FMP sada ima pobedu i poraz u ABA ligi, dok Studentski centar ima dva poraza.

