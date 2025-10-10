AMERIKA U ŠOKU! Legendarni NBA košarkaš pronađen u besvesnom stanju nasred auto-puta

BIVŠA NBA zvezda u centru skandala!

Pol Pirs uhapšen je u Kaliforniji pod sumnjom da je vozio automobil pod dejstvom alkohola.

Desetostruki Ol-star poreklom iz Ouklanda je, kako prenosi američki "TMZ", pronađen u nesvesnom stanju za volanom svog "Range Rovera" na auto-putu. Saobraćaj je bio privremeno zaustavljen zbog udesa koji se dogodio u blizini, a kada je ponovo pušten, policajci su primetili vozilo koje je i dalje mirovalo na kolovozu.

"Kada su prišli automobilu, zatekli su vozača, kasnije identifikovanog kao Pola Pirsa. koji je spavao za volanom. Pošto je postojala osnovana sumnja da je bio pod uticajem alkohola, sprovedeno je testiranje", navodi se u saopštenju kalifornijske policije.

Nakon obavljenog testa, nekadašnji as Bostona, Bruklina, Vašingtona i Los Anđeles Klipersa uhapšen je i protiv njega će biti pokrenut postupak pred sudom u Los Anđelesu.