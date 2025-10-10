Košarka

LUKA DONČIĆ IZIGRAO AMERE! Opsovao na srpskom, pa im objasnio šta to znači (VIDEO)

Новости онлине

10. 10. 2025. u 07:35

Slovenačka NBA zvezda Luka Dončić gostovao je u jednoj emisiji, gde poznate ličnosti odgovaraju na pitanja dok jedu krilca sa sve ljućim sosovima, a ovaj nastup brzo je postao viralan zbog jedne, blago rečeno, sočne psovke.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, dok je probao jedno od posebno ljutih krilaca, Dončić nije izdržao:

- U pi**u materinu - izletelo mu je dok se borio za dah i pokušavao da ublaži vatru u ustima.

Shvativši da je pred kamerama, Luka se brzo snašao i pokušao da ublaži utisak:

- Izvinjavam se. Ovo znači dobro jutro -  rekao je kroz smeh, dok je vodom gasio ljutinu. 

Osim vatrenog nastupa, Dončić se ponovo našao u centru pažnje i zbog izjave svog saigrača iz Los Anđeles Lejkersa, Ruija Hačimure, koji ga je u jednoj izjavi nenamerno "prebacio" iz Slovenije u Srbiju.

– Pričamo i o zabavnim, nasumičnim stvarima. Pričamo o njegovoj zemlji, Srbiji, znate, on voli srpsku muziku i uvek pričamo kako je srpska muzika loša. Ja volim da slušam afrobit, pa on uvek pokušava da kaže da je afrobit loš – rekao je Hačimura.

Ova izjava brzo je privukla pažnju i pokrenula lavinu komentara, naročito među fanovima iz Srbije, s obzirom na to da je Dončić poznat kao veliki fan srpske muzike i da ne skriva svoje srpske korene.

Ipak, Luka je rođen u Ljubljani i već dugi niz godina nastupa za reprezentaciju Slovenije, sa kojom je osvojio Eurobasket 2017. godine.

