LUKA DONČIĆ IZIGRAO AMERE! Opsovao na srpskom, pa im objasnio šta to znači (VIDEO)
Slovenačka NBA zvezda Luka Dončić gostovao je u jednoj emisiji, gde poznate ličnosti odgovaraju na pitanja dok jedu krilca sa sve ljućim sosovima, a ovaj nastup brzo je postao viralan zbog jedne, blago rečeno, sočne psovke.
Naime, dok je probao jedno od posebno ljutih krilaca, Dončić nije izdržao:
- U pi**u materinu - izletelo mu je dok se borio za dah i pokušavao da ublaži vatru u ustima.
Shvativši da je pred kamerama, Luka se brzo snašao i pokušao da ublaži utisak:
- Izvinjavam se. Ovo znači dobro jutro - rekao je kroz smeh, dok je vodom gasio ljutinu.
Osim vatrenog nastupa, Dončić se ponovo našao u centru pažnje i zbog izjave svog saigrača iz Los Anđeles Lejkersa, Ruija Hačimure, koji ga je u jednoj izjavi nenamerno "prebacio" iz Slovenije u Srbiju.
– Pričamo i o zabavnim, nasumičnim stvarima. Pričamo o njegovoj zemlji, Srbiji, znate, on voli srpsku muziku i uvek pričamo kako je srpska muzika loša. Ja volim da slušam afrobit, pa on uvek pokušava da kaže da je afrobit loš – rekao je Hačimura.
Ova izjava brzo je privukla pažnju i pokrenula lavinu komentara, naročito među fanovima iz Srbije, s obzirom na to da je Dončić poznat kao veliki fan srpske muzike i da ne skriva svoje srpske korene.
Ipak, Luka je rođen u Ljubljani i već dugi niz godina nastupa za reprezentaciju Slovenije, sa kojom je osvojio Eurobasket 2017. godine.
PARTIZAN JURI DRUGU POBEDU: Crno-beli su za sada polovični
KOŠARKAŠI Partizana će u trećem kolu Evrolige ugostiti Anadolu Efes.
09. 10. 2025. u 08:37
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)