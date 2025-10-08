SADA I ON! Pojavilo se još jedno neočekivano ime za klupu Crvene zvezde

JANISU Sferopulosu su dani obrojani na klupi Crvene zvezde.

FOTO: KK Crvena zvezda

I uvelikoi je krenulo sa licitiranjem novih imena. Pored Dejana Radonjića, Saše Obradovića, Ćavija Paskvala... u igri je još jedno ime. U pitanje je, piše "Sportal" selektor Rusije Zoran Lukić.

Lukić je srpski trener koji je gotovo čitavu trenersku karijeru proveo u Rusiji gde je vodio drugi tim CSKA iz Moskve, Nižnji Novgorod, a kratko i turski Banvit da bi 2021. postao selektor.

FOTO: N. Paraušić

Ukoliko bi prihvatio poziv Zvezde to bi mu bio prvi samostalan posao u srpskoj košarci jer je do sada samo bio asistent u Beopetrolu na početku trenerske karijere.